Зуд в ладонях может быть знаком опасного заболевания

Если зачесалась ладонь — это к деньгам, утверждает народная мудрость. Но МедикФорум выяснил, что подобная симптоматика может сигнализировать о серьезной проблеме с организмом: зуд в ладонях, например, возникает при опасных нарушениях в печени и диабете. В некоторых случаях ощущаемого в ладонях зуда врачи рекомендуют обращаться за профессиональной медицинской помощью.

«Если человек испытывает зуд ладоней вместе с такими симптомами, как затрудненное дыхание, он должен немедленно обратиться за медицинской помощью. Это может указывать на реакцию кожи, которая приводит к анафилаксии или затруднению дыхания. Если причина зуда ладоней неизвестна, то необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причину», — заявили специалисты на страницах «Medical Insider».

Иногда зуд в ладонях может быть симптомом нервных расстройств, испытываемого человеком стресса. Кроме того, по словам медиков, у такого зуда может быть физиологическая причина — дисфункции нервов руки. При этом также могут иметь место онемение, слабость, болевые ощущения в кистях рук. Такое тяжелое заболевание как цирроз печени также может «говорить» о себе чувством зуда в ладонях. С большой вероятностью заподозрить нарушения в работе печени можно, если олновременно с этим проявляются такие симптомы, как тошнота, боль в суставах, диарея, темная моча, желтизна кожи. «Аутоиммунное расстройство, называемое первичный билиарный холангит и первичный билиарный цирроз, может вызвать зуд и появление пятен на ладонях», — конкретизировали ученые. Зуд в ладонях нередко возникает и при диабете. Данное заболевание повышает уровень сахара в крови, что может вызвать сухость кожи и, соответственно, провоцирует зуд и желание почесаться. Также зачесавшиеся ладони могут свидетельствовать об аллергии, — например, сугубо дерматологического свойства из-за контакта с неподходящим для кожи веществом-аллергеном, или же вследствие приема медикаментов, других веществ. Если зуд спровоцирован экземой, то, помимо него, должны присутствовать и другие симптомы — краснота, сильная сухость, волдыри, трещины и другие видимые поражения кожного покрова. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)