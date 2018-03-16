Почему женщины живут дольше мужчин

В 2002 году было 6 стран, где мужчины жили дольше, чем женщины. В 2015 году таких государств уже не осталось. Самое время разобраться, что происходит.

Сердечно-сосудистые заболевания

Мужчины в 1,5 раза чаще женщин умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщают в Ассоциации исследования сердечных заболеваний в США. Если женщины попадают в группу риска примерно в 55 лет, то мужчины рискуют всю жизнь.

Специалисты говорят о том, что мужчины чаще страдают от болезнями сердца, потому что больше курят, употребляют алкоголь и едят жирную пищу.

Тестостерон

Тестостерон — гормон, влияющий на репродуктивную функцию мужчины, мышечную массу и мужское поведение. Гарвардский исследователь доктор Карл Паллас в феврале 2014 доказал, что избыток тестостерона в крови повышает уровень вредного холестерина LDL. Липопротеин (LDL) способствует образованию холестериновых бляшек, сужающих артерии. Со временем бляшки могут закупоривают артерию полностью, отчего повышается риск инфаркта.

Отношение к врачам

Существует установка, что мужчина должен терпеть боль.

По статистике Агентства по здравоохранению и качеству исследований, мужчины на 24% меньше женщин посещают врачей, а семейный фонд Джона Кайзера утверждает, что в 2012 году 28% мужчин не имеют медицинской страховки Марианна Легато в книге «Почему мужчины умирают первыми: как увеличить продолжительность жизни» отмечает, что мужчины часто отрицают болезнь и старательно не замечают симптомы болезней, чтобы не идти к врачу.

Младенческая смертность

Специалисты UNICEF выпустили серию докладов, посвященных младенческой смертности. Профессор Джой Лоун, доктор медицинских наук из Лондонской школы, в своем исследовании пришел к выводу, что развитие мальчиков в утробе происходит медленнее. Из-за этого они на 14% чаще рождаются недоношенными. К моменту рождения у ребенка не успевают сформироваться легкие и может развиться РДС (респираторный дистресс-синдром, когда легкие не раскрываются с первым криком)

Пищевые привычки

По данным опроса института Gallup, мужчины потребляют фаст-фуд в 2 раза чаще, чем женщины. Диетолог Синди Джонс-Шуман пришла к выводу, что мужчины любят фаст-фуд по нескольким причинам: это быстро, вкусно и удобно. Но огромное количество жира, соли и пищевых добавок делает такую пищу вредной для сердца и сосудов.