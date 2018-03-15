Почему кожа становится хуже после загара

Большинству людей хочется оставаться молодыми хотя бы внешне так долго, как это возможно. И для этого некоторые стремятся загореть как можно сильнее, ведь загоревшая кожа приобретает видимую упругость, и мелкие морщинки становятся менее заметными.

Но почему-то, когда загар, с таким трудом полученный на море, «смывается», оказывается, что морщины стали глубже, а кожа — более дряблой. Почему так происходит? Всему виной ультрафиолет.

Что такое ультрафиолетовое излучение?

Из всего спектра солнечного излучения ультрафиолетовое, которое мы не видим, по своему воздействию на организм превосходит все другие длины волн. Оно охватывает диапазон от 10 до 400 нанометров (нм). Но при этом проникает в кожу всего на глубину до 1 мм. Организм человека не хочет «пускать» его глубже, поскольку это излучение наносит ощутимый вред клеткам. Стоит сразу оговориться, что УФ-излучение длиной волн до 200 нм поглощается озоном и никакого влияния на кожу не оказывает. Весь остальной спектр ученые подразделяют на три области, которым присвоены латинские литеры А, В и С. Последний, то есть UV-C, который охватывает диапазон излучения длиной от 280 до 200 нм, не проходит сквозь ороговевающий эпителий кожи. Он не оказывает ощутимого влияния на клетки.

Польза ультрафиолета

Волны длиной 280-315 нм проникают в кожу, практически достигая подкожной клетчатки. Часть их также поглощается, поэтому до базального слоя эпидермиса доходит всего 1% UV-A. Но все остальные вышележащие слои получают примерно 25% этого излучения. UV-B вполовину слабее, после прохождения наружного рогового слоя он ослабевает до 10%. Но и таких величин ультрафиолета хватает для того, чтобы кожа ощутила их воздействие. Без ультрафиолета человеку жить очень трудно. Под его воздействием гибнут на поверхности кожи многие бактерии и вирусы. Кальций, поступающий с едой, усваивается организмом только под воздействием витамина D, а тот, в свою очередь, синтезируется клетками лишь благодаря UV-излучению. Эти лучи также напрямую связаны с синтезом «гормона радости» — серотонина, поэтому в осенне-зимний период учащаются обострения депрессий. Но все должно быть в меру. Избыточное воздействие этих лучей приводит к негативным последствиям.

Фотостарение — результат действия UV-излучения

Старение кожи — процесс, при котором деление клеток замедляется, а роговой слой, состоящий из мертвых клеток, утолщается. Разрушается естественная «арматура» — коллагеновый каркас. Из-за этого природные мимические складки становятся глубже. Безусловно, все эти процессы в коже происходят не только из-за воздействия УФ-излучения, а также в связи с возрастным ухудшением обмена веществ, изменениями в кровеносной системе. Но сегодня большинство ученых сходится во мнении, что основная причина старения все же связана именно с ультрафиолетом.

Солнечная энергия этого спектра изменяет структуру ДНК, вызывая мутации. Денатурация белков, в том числе и коллагена кожи, также связана с избыточным количеством электронов, поступающих в покровные ткани. Кроме того, происходит дегидратация, то есть обезвоживание клеток кожи. Они сморщиваются, и как следствие кожа теряет свой тургор, становится дряблой. В первое время, когда организм реагирует на ожог, вызванный ультрафиолетом, к покровным тканям поступает большое количество жидкости. Кожа расправляется. Расширенные сосуды придают тот самый красноватый оттенок, который многие воспринимают как бронзовый. Увеличение количества мертвых клеток на поверхности дает блеск.

Морская вода, которая под воздействием солнечной энергии испаряется, образует множество маленьких капелек-линз, которые концентрируют UV-лучи. Соответственно, их вредное воздействие усиливается в разы. Когда обгоревший слой клеток смывается, последствия становятся очевидны.

Как защититься от фотостарения?

Природа постаралась дать нам защиту от ультрафиолета. Под воздействием солнечной энергии активизируются меланоциты. Это клетки, которые вырабатывают два вида пигмента меланина — коричневый эумеланин и желто-красный феомеланин. Меланоциты по своим отросткам передают эти пигменты в поверхностный слой кожи, где они становятся барьером на пути ультрафиолета. Количество этих клеток определяет восприимчивость к загару и врожденный оттенок кожи.

Поскольку солнечный свет в целом и ультрафиолет в частности необходимы для нормальной работы организма, загорать можно и нужно. Но важно делать это правильно. УФ-излучение может отражаться от поверхностей, в том числе и от воды, поэтому загорать лучше всего в те дни, когда на небе есть облака. Если же хочется все же побыть на пляже в солнечный день, то желательно располагаться в тени.

Солнцезащитные крема со светоотражающими частицами также помогут предохранить клетки кожи от гибели и мутаций. Следует помнить, что какими бы сильными ни были эти средства, нужно наносить их после каждого купания в водоеме. Нельзя находиться в полдень на солнце без солнцезащитных средств больше получаса. И не стоит стремиться к бронзовому загару. Да, он красив, но недолговечен. По сути, это всего лишь ожог, и на самом деле кожа страдает, стремясь всеми силами защититься от такой «красоты».

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