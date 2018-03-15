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Отсутствие сна делает нас глупее
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Отсутствие сна делает нас глупее 

Don't Panic 15 марта 2018
Фото: Don't Panic
Бессонница делает человека глупым, причем в максимально короткие сроки. Китайские ученые утверждают, что всего две недели недосыпания приводит к значительному снижению когнитивных способностей: по сути, вы глупеете каждый раз, когда ложитесь позже 12 ночи.
Нейробиологи уже давно доказали, что хроническая бессонница ведет к появлению постоянной усталости, депрессии и стрессу. Теперь же удалось выяснить и еще один негативный фактор недостатка сна: в головном мозге нарушается структура белого вещества, нервных клеток, которые связывают различные части мозга.
Помимо того, бессонница снижает целостность белого вещества и в таламусе — органе, отвечающем за общую энергию человека. К сожалению, сейчас нет точных данных о том, почему именно возникает и развивается сама бессонница.
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