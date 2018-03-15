Ученые объяснили, куда девается жир из организма после похудения

Куда исчезает весь тот жир из организма, когда человек стремительно худеет? Учёные ответили на этот вопрос, который ставит в тупик почти всех врачей. Человечество сегодня страдает от ожирения в таких масштабах, которые прежде были немыслимы. И вместе с тем во многих странах мира отмечается настоящая одержимость разного рода диетами и планами похудения, а идеалы красоты сегодня должны быть худощавым и даже костлявыми. Но если человек с лишним весом всё-таки воплощает свою мечту и добивается стройной фигуры, то куда же из его организма девается весь жир? Журналисты из Великобритании задали этот вопрос более 150 врачам, диетологам и личным тренерам, при этом более 98% опрошенных так и не смогли на него ответить. Некоторые думали, что жир превращается в мышцы, но это невозможно, другие отвечали, что он уходит через кишечник вместе с калом или конвертируется в энергию, что нарушает закон сохранения вещества. И лишь трое медиков дали правильный ответ. Итак, если жир не превращается в энергию или мышцы, то куда же он исчезает?

«На самом деле, весь этот жир, от которого мы избавляемся, конвертируется в углекислый газ и воду, — говорят ученые из Университета Нового Южного Уэльса. — Вы вдыхаете углекислый газ, а вода выделяется из вашего организма вместе с мочой и потом. К примеру, если вы похудели на 10 кг жира, то ровно 8,4 кг вы просто выдыхаете из лёгких, а оставшиеся 1,6 кг трансформируется в воду. Можно смело сказать, что мы выдыхаем весь сгоревший в нашем организме жир. Более того, почти всё, что мы съедаем, потом выходит через легкие.

Каждый поглощаемый нами углевод и почти все жиры конвертируются в углекислый газ и воду. То же самое касается и алкоголя. Белки ожидает та же судьба за исключением небольшого их количества, которое превращается в мочу и другие жидкости, выделяемые с мочой. Единственная вещь в нашей пище, которая всё-таки добираются до кишечника непереваренной — это диетические волокна. А всё остальное, что мы проглатываем, абсорбируется кровотоком и внутренними органами, а уже оттуда никуда не исчезает до тех пор, пока мы это не выдохнем». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)