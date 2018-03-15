Как справиться с весенней депрессией?

Вроде бы и весна наступила, но не могу избавиться от чувства хронической усталости, вялости. Как справиться с депрессией?

«Чувство хронической усталости опасно. Оно истощает психические, иммунные, эндокринные системы организма, — объясняет врач-физиотерапевт Александр Ефремов . — Победить депрессию можно. Ложитесь спать не позднее 23.00. Ешьте нежирную пищу, а больше овощей и фруктов. Пейте кислородные коктейли и минеральную воду. Во время обеденного перерыва на работе выходите на улицу не покурить, а подышать. Пройдитесь вокруг здания офиса. Используйте солнечную погоду, выходите на воздух. Хорошо помогает справиться с вялостью и усталостью скандинавская ходьба. Вместо спортзала лучше тренироваться на улице — сейчас практически в каждом дворе есть оборудованные тренажёрами площадки.

Снимают симптомы переутомления ванны с морской солью или хвойным концентратом. Принимайте их через день в течение месяца. Контрастный душ тоже вас освежит. Используйте ионизаторы воздуха. Ионизация помогает побороть переутомление, депрессию, невроз. Из организма выводятся токсические вещества, улучшается обмен веществ и общее состояние организма. Зажигайте аромасвечи и аромалампы с эфирными маслами лимона, ромашки, герани душистой. Это не только полезно, но и красиво — яркие цвета радуют глаз. А вот солярий не рекомендую. Это не медицин­ская процедура. Там, как правило, нарушается доза принятия ультрафиолета. В кабинетах физиотерапии можно пройти курс лазерного облучения крови, озонотерапии и дарсонвализации головы и воротниковой зоны».