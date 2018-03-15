Ещё
Как справиться с весенней депрессией?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как справиться с весенней депрессией? 

АиФ Пермь 15 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
Вроде бы и весна наступила, но не могу избавиться от чувства хронической усталости, вялости. Как справиться с депрессией?
«Чувство хронической усталости опасно. Оно истощает психические, иммунные, эндокринные системы организма, — объясняет врач-физиотерапевт Александр Ефремов. — Победить депрессию можно. Ложитесь спать не позднее 23.00. Ешьте нежирную пищу, а больше овощей и фруктов. Пейте кислородные коктейли и минеральную воду. Во время обеденного перерыва на работе выходите на улицу не покурить, а подышать. Пройдитесь вокруг здания офиса. Используйте солнечную погоду, выходите на воздух. Хорошо помогает справиться с вялостью и усталостью скандинавская ходьба. Вместо спортзала лучше тренироваться на улице — сейчас практически в каждом дворе есть оборудованные тренажёрами площадки.
Снимают симптомы переутомления ванны с морской солью или хвойным концентратом. Принимайте их через день в течение месяца. Контрастный душ тоже вас освежит. Используйте ионизаторы воздуха. Ионизация помогает побороть переутомление, депрессию, невроз. Из организма выводятся токсические вещества, улучшается обмен веществ и общее состояние организма. Зажигайте аромасвечи и аромалампы с эфирными маслами лимона, ромашки, герани душистой. Это не только полезно, но и красиво — яркие цвета радуют глаз. А вот солярий не рекомендую. Это не медицин­ская процедура. Там, как правило, нарушается доза принятия ультрафиолета. В кабинетах физиотерапии можно пройти курс лазерного облучения крови, озонотерапии и дарсонвализации головы и воротниковой зоны».
АиФ Пермь: последние новости
219 человек работали на месте железнодорожной аварии в Пермском районе По факту схода вагонов в Пермском районе началась доследственная проверка В Пермском районе сошли с рельсов вагоны грузового поезда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность37
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение