Рота, подъем! Почему для похудения утренние тренировки лучше вечерних

Утренние тренировки быстрее «жгут» лишний вес и помогают пережить стресс зимы. Но они же требуют больше дисциплины и самоконтроля.

Почему тренироваться по утрам лучше, если вы хотите встретить весну в форме. Как тренироваться по утрам. Нужно ли что-то есть до утренней тренировки. Кому категорически не подходит ранний тренинг. Разбирался «Советский спорт».

Чем полезны тренировки по утрам

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Публикация от Running | Ultra Mara | Runners (@trailandkale)

Мар 13, 2018 в 2:00 PDT — вы худеете быстрее. Утренняя тренировка более эффективна в плане сжигания калорий, чем вечерняя. Во-первых, метаболические процессы идут быстрее в первой половине дня. Именно поэтому в большинстве диет рекомендуют переносить углеводы на утро. Во-вторых, после сна организм тратит на поддержание активности свои «жировые» запасы, а не ту энергию, которая поступила с пищей. Поэтому, если вы решили худеть — утренний тренинг приведет вас к цели быстрее.

Но даже, если вы в процессе набора мышечной массы, иногда бывает полезно перенести тренировочные сессии на утро. Для мышц, привыкших к работе в одно и тоже время, перемена времени тренировки станет тем шоком и неожиданностью, которые спровоцируют рост.

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— вы становитесь более работоспособным. Утренний тренинг — как та кнопка «вкл» на вашем пульте. В то время, как в обычные дни вы долго не можете проснуться, сонным приезжаете на работу и еще там боретесь с приступом прокрастинации, 40-минутная утренняя тренировка быстро избавляет от всех симптомов утренней вялости;

— вы успешнее боретесь со стрессом. Спорт способствует выработке серотонина, который еще называют «гормоном счастья». Утренняя тренировка даст вам суперсилу: способность лучше справляться со стрессами дня и хорошее настроение. Кроме того, тренинг по утрам улучшает иммунитет: организм будет лучше справляться с вирусами, которые окружают вас в городе.

Как тренироваться по утрам

Для утренних тренировок лучше всего подойдут кардио-нагрузки: 30-40-минутная пробежка в «жиросжигающей» пульсовой зоне 120-140 ударов в минуту. Также с утра хорошо «заходит» интервальный тренинг в стиле табата: 20 секунд работы — 10 секунд отдыха и так далее. Можно делать 3-4 табаты по 8 раундов каждая за одну тренировку. Одну посвятить прессу, планке и берпи (мышцы кора, талия, пресс). Другую — подтягиваниям и отжиманиям (верх тела). Третью — приседаниям с собственным весом, прыжкам и выпадам (низ тела). После завершения каждой табаты отдыхать 1,5-2 минуты перед следующим циклом.

Débuter la journée par un petit run à jeun entre soleil et pluie avec avec un superbe paysage! Enchaîner par 2 heures de Pilates! Ces moments de vie précieux confirment mon choix de vie et mon statut d’entrepreneur! C’était aussi la reprise Running de @laurence0209 😉 #lisboa #onrunning #nevernoton #pilates @almpilates #running #training #morningrun #girlsrun #playa #estoril #pilateseverydamnday #enjoylife #entrepreneur #vismaviedefreelance #mountaincare #roxygirls

Публикация от Nolwenn Faivre (@nolwenn_faivre)

Мар 15, 2018 в 5:14 PDT Если вы занимаетесь с отягощениями, утренние тренировки нужно делать со средними весами (70-80%) в количестве повторов 12-15. Возможны суперсеты и дропсеты.

Нужно ли тренироваться по утрам натощак

У специалистов нет единого мнения на этот счет. Одни полагают, что тренировка натощак позволяет лучше сжигать жир (организм эффективнее пускает в работу собственные жировые запасы). Другие полагают, что тренировка на голодный желудок дает слишком большую нагрузку на организм: ему неоткуда брать энергию, что приводит к обратным эффектам — вялости, апатии и упадку сил в течение дня.

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Ориентируйтесь на собственные ощущения. Не лишним перед тренировкой будет съесть банан и выпить чашечку кофе или стакан прохладной воды.

Кому противопоказано тренироваться по утрам

Если вы занимаетесь по тяжелой силовой программе с большими весами в базовых упражнениях — такую тренировку лучше провести днем или вечером. На собственных жировых запасах тело не вытянет такой тренинг.

Если вы очевидная «сова» и разгоняетесь только к вечеру, возможно, утренний тренинг тоже для вас. Впрочем, вероятен и другой вариант: именно ранняя тренировка поможет вам быстро ожить и достойно встретить наступающий день.

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!