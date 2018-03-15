Что такое хронопитание

Вы мечтаете похудеть быстро, но при этом не делаете себя в чем-либо ограничивать? Тогда диета, а точнее, система питания французских диетологов — это то, что вам нужно. Речь идет о так называемом хронопитание.

Сайт МедикФорум решил выяснить, что такое хронопитание? Это питание строго по графику, по временным интервалам.

Оказывается, если употреблять определенные продукты в определенное время, то можно спокойно похудеть. Этот факт был выявлен диетологами Франции на основе долгих исследований.

Итак, согласно советам диетологов, на завтрак в идеале следует употреблять следующие виды и типы продуктов: яйца, любые каши, сыр с хлебом или сливочным маслом — то есть медленные углеводы и жирные продукты. Наш организм должен получить с утра порцию «подзарядки», «топливо», и именно эти продукты и обеспечат поступление необходимых веществ в организм для запуска его работы.

В качестве обеда оптимально употреблять животные белки и крахмалистые овощи, в том числе картофель. Утренние ферменты все еще находятся в действии, поэтому можно съесть что-то сытное и вкусное.

Примерно в 17:00 следует перекусить. Лучше всего съесть горсть орехов, сухофруктов или несколько фруктов, заправленных медом или йогурт. То есть, что-то сладкое, так как в это время организму нужен дополнительный источник инсулина, чтобы набраться энергией и продолжить свое активное функционирование вплоть до вечернего сна.

Что касается ужина, то здесь худеющих спасет некалорийная пища, например, рыба, морепродукты, овощи.

Итак, французские диетологи уверены, что прием пищи ежедневно в одно и то же время позволит улучшить работу желудочно-кишечного тракта и избавиться от лишнего веса.

Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.