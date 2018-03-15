Можно ли есть ночью

Каждый из нас в той или иной степени подвержен привычке есть перед сном. Много ли, мало ли — не важно, достаточно самого факта. Но если раньше специалисты по правильному питанию и диетологи были фактически солидарны друг с другом и оглашали в адрес полуночного приема пищи осуждающий вердикт, то новые исследования дают повод либерально относиться к этой привычке и стремятся разрушить некоторые популярные мифы. Вопрос ведь в том, что и в каком количестве подворачивается нам под руку во внеурочный час: пока скромные порции одних продуктов помогают вам расслабиться и отойти ко сну легко и непринужденно, злоупотребление другими влечет за собой ряд проблем. Узнав больше о рисках, вы, возможно, пересмотрите ваши предпочтения.

Миф о лишнем весе

Сначала хочется разоблачить особо популярную легенду о том, что ночные рандеву с холодильником обернутся для вас ожирением. Популяризировавшие этот миф исследования ссылаются на замедление обмена веществ и общий покой организма, но наше тело отдает тепло — а, следовательно, и перерабатывать калории — круглосуточно: даже когда мы спим, наша кровь продолжает бежать по венам, легкие — дышать, а мозг — работать. Поэтому будь то за окном луна или солнце, это никак не влияет наш вес. Главным условием остаются калории — они не должны превышать своей суточной нормы.

Изжога

Механика изжоги вкратце такова: содержимое вашего желудка, куда включается и желудочный сок, и пепсин, и желчь, и ферменты поджелудочной железы, сливаются в одну кислую субстанцию и стремятся из желудка прочь через пищевод, что сопровождается характерными симптомами. Принимая горизонтальное положение, вы облегчаете кислоте путь наружу и переживаете изжогу с большими последствиями. Чтобы ее предотвратить, откажитесь от жирной, острой и кислой пищи и напитков перед сном: жареного бекона, картофеля фри, мексиканской и восточной кухни, томатной пасты, апельсинового сока и тому подобного.

Переедание

Причина вашей полуночной тяги к еде может быть в том, что вы выдерживаете слишком долгие паузы между завтраком, обедом и ужином. Дорвавшись до холодильника перед сном, вы рискуете загрузить в себя больше калорий, чем следует. Составьте ваш график питания таким образом, чтобы небольшими порциями есть каждые три-четыре часа, и вечернего обжорства удастся избежать.

Автоматическое поглощение

Так можно назвать наше увлечение разного рода закусками во время вечернего просмотра телевизора, листания френдленты или внеплановой работы. Все, что попадается нам под руку, неминуемо отправляется в рот, нередко сопровождаемое алкоголем, кофе или энергетиками. Контролировать количество уничтожаемых запасов или отказаться от этой привычки вообще — задача не из легких. Остается просто принять превентивные меры, корректно отладив тайм-менеджмент в отношении еды.

Астматикам на заметку

Люди, больные астмой и не гнушающиеся поздних ужинов или перекусов, обращают внимание на то, что такие гастроэзофагеальные рефлюксные симптомы, как кашель, одышка и удушье, посещают их чаще — и в течение дня, и в ночные часы. Исследования говорят даже о возможных угрозах для жизни, если астматики не дадут этой привычке бой.

Диабет

Переедание перед сном — верная дорога к сахарному диабету второго типа. Если привычка сильнее воли, то внесите коррективы в ваш вечерний рацион. О них дальше.

Что можно есть?

Дабы не подкидывать вашему желудку работы перед сном и не ввергать вас в пучину бессонницы, утолите голод легкими продуктами. Брокколи, рис, сладкий картофель, бананы, вишня, хлопья с молоком — все, что богато карбогидратом и белком, станет хорошим и питательным успокоительным средством.