Как пользоваться автозагаром

Не только летом, но и в любое другое время года каждая женщина хочет отлично выглядеть: сексуальной и отдохнувшей. Как правило, кожа является самым главным показателем. Именно от того, в каком состоянии находится кожа, зависит общее впечатление от женщины. Косметологи рассказали сайту МедикФорум, что большинство женщин выглядят отлично с загорелой кожей, но только в зимнее время года получить естественный загар без отпуска в жарких странах невозможно. Поэтому есть два выхода: посещать солярий либо использовать авто загар. На солярий иногда нет свободных средств или времени, а некоторые к тому же считают, что лампы солярия очень вредят коже и здоровью в целом, поэтому избегают этих заведений. Лучшим способом получения темного оттенка кожи в зимнее время, а также и в другие периоды года, является авто загар, который представляет собой особый крем, лосьон, спрей, салфетки или другое средство, содержащее в себе специальные частицы, затемняющие кожи. Но использовать можно далеко не все авто загары. Для определенного типа кожи необходимо использовать конкретный авто загар. Например, если у вас светлая кожа, вам необходимо использовать средства авто загара, на которых есть специальная пометка «light». Зато обладательницам естественного розового или персикового цвета кожи повезло намного больше. Они вправе использовать абсолютно любые средства авто загара, несмотря на пометки. Но лучшим вариантом будет использование средств, отмеченных словом «medium». Соответственно, девушкам с натуральным темным цветом кожи рекомендуется использовать авто загары, на которых есть слово «dark». Принцип нанесения авто загара просто. Сначала следует очистить кожу с помощью скраба или пилинга. Во время нанесения авто загара кожа должна быть абсолютно сухой, иначе есть риск получения разводов. В начале авто загар лучше наносить на руки, затем переходить к ногам и продолжать нанесение вверх, до лица. После этого следует еще раз нанести авто загар на руки. Если по каким-либо причинам вас не устроил результат использования авто загара, смыть его легко с помощью скраба. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.