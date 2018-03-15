Ещё
Омоложение кожи лица в домашних условиях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омоложение кожи лица в домашних условиях 

МедикФорум 15 марта 2018
Фото: МедикФорум
Омоложение лица позволяет абсолютно любой женщине оставаться привлекательной и в 40, и в 50, и в 60 лет. Ведь мелкая сеточка морщинок, утраченный тонус лицевых мышц и часть прочих неприятных моментов для каждой представительницы прекрасного пола становится настоящей проблемой. Косметологи рассказали сайту МедикФорум, что это происходит потому, что ткани кожи с течением времени теряют свою влагу, а подкожный жир часто исчезает, уступая место зловредным морщинам. Естественным является и то, что многие дамы желают всеми возможными способами изменить это. Чтобы красота и здоровье женщины оставались в отличном состоянии, вовсе не обязательно прибегать к услугам пластических хирургов, что сегодня так востребовано. Омоложение кожи можно провести в виде домашних процедур при помощи разнообразных народных средств и масок для лица. Однако еще более важно ежедневно правильно ухаживать за кожей. Нельзя ни при каких обстоятельствах позволять себе ложиться спать с макияжем. Очистка кожи должна проводиться каждый день, впрочем, как и ее увлажнение. Чтобы придать немолодой коже сияние, следует воспользоваться масками. Причем, вовсе не обязательно они будут куплены в магазине. При помощи масел и натуральных компонентов можно их создать самой и добиться по-настоящему эффектных результатов. Зачастую такой подход к омоложению кожи лица может быть в разы действенней, чем то позволяют салонные процедуры. Это обусловлено тем, что дома применяются исключительно натуральные продукты. При этом экономится значительная сумма денег. Ведь в салоне за копейки такие мероприятия не проводятся. Чтобы поддерживать свою кожу в тонусе и не давать ей стареть, нужно взять в привычку ежедневно выпивать не менее 1,5 литров воды. Также отличным эффектом обладает зеленый чай. Правильное питание, насыщенное витаминами группы А, — еще один способ оставаться привлекательной в любом возрасте. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
МедикФорум: последние новости
Что такое хронопитание? Массаж - целебное воздействие на организм Ученые объяснили, куда девается жир из организма после похудения
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность24
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение