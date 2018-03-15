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Почему нужно чаще улыбаться
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Почему нужно чаще улыбаться 

МедикФорум 15 марта 2018
Фото: МедикФорум
Обычно, когда человек улыбается, он не задумывается об этом. Просто происходит какое-либо событие и человек чуть улыбается, иногда ухмыляется, а в некоторых случаях смеется во весь голос. И, как правило, это происходит в обществе другого человека. Таким образом, улыбка помогает разделить чувство счастья с другим человеком или людьми. В любом случае, улыбаться нужно как можно чаще. Ведь улыбка делает нас другими и располагает людей к общению. Какие еще есть причины улыбаться? МедикФорум собрал несколько причин делать это чаще. Во-первых, улыбка делает человека счастливым в любые моменты жизни, даже, когда все не так хорошо, как хотелось бы. Когда человек улыбается, в мозг отсылаются специальные сигналы и последний осознает, что человек счастлив. В этот момент в организме вырабатываются эндорфины, поднимающие настроение. То же самое происходит, если действовать наоборот. Например, если человек хмурится, он начинает чувствовать себя несчастным. Во-вторых, улыбка способна сделать счастливым людей, которые окружают человека. Никогда не стоит забывать о том, что улыбка, ровно, как и смех, заразительна. Обычно человеку достаточно увидеть близкого человека улыбающимся, чтобы улыбнуться в ответ. В-третьих, улыбка способна делать человека еще привлекательнее. Искренняя улыбка очаровывает, особенно людей противоположного пола. В-четвертых, в периоды стрессов на помощь придется именно улыбка. Во время неприятных ситуаций, таких как выговор от начальника или появление нескольких лишних килограммов, не стоит сразу же расстраиваться. Лучше сделать глубокий вдох и обворожительно улыбнуться. В-пятых, красивая улыбка поможет при устройстве на работу. Статистика показывает, что соискатели, улыбающиеся на собеседовании, чаще получают желаемую должность. Поэтому, идя устраиваться на работу, лучше заручиться хорошим настроением. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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