Зарядка для беременных

При беременности регулярная физическая активность рекомендована практически всем женщинам, независимо от срока. Многие будущие матери ошибочно полагают, что стоит избегать лишних нагрузок и очень бережно относить к беременности. На самом же деле, регулярные упражнения помогают нормализовать кровообращение, укрепить мускулатуру, снять усталость (что особенно важно для мышц спины, поясницы, и тазовой области), тренируют дыхание, и препятствуют набору лишнего веса. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что для того, чтобы добиться наилучшего результата, стоит обратиться к врачу за назначением упражнений подходящих для определённой женщины. Комплексы упражнений различаются для разных сроков беременности. Упражнения первого триместра наименее интенсивны, и направлены больше на достижение правильного дыхания, расслабление и подготовку к будущим нагрузка. Для второго триместра обычно рекомендуются упражнения, направленные на укрепление мышц пресса и тазового дна, профилактику проблем с кровообращением. Третий триместр наиболее сложен из-за ограничения подвижности женщины, вызванного увеличением массы тела и объёма живота. Упражнения помогут уменьшить застой крови, поддержать двигательную активность суставов, избежать проблем с желудочно-кишечным трактом. Весьма полезны занятия спокойным плаванием в бассейне. В поликлиниках и женских консультациях существуют группы гимнастики для беременных, чаще всего занятия проходят три раза в неделю. В остальные дни будущей матери придётся делать простой комплекс упражнений самостоятельно, но стараясь не форсировать нагрузку. В городских бассейнах часто организовывают небольшие группы для беременных женщин. Физическая подготовка к родам — простой и доступный способ позаботиться о своём здоровье и лёгком течении родов. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.