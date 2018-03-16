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Чем хорош расслабляющий массаж
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Чем хорош расслабляющий массаж 

МедикФорум 16 марта 2018
Фото: МедикФорум
Расслабляющий массаж это замечательный способ народной медицины, который позволяет оказывать целебное воздействие на организм человека. И такого эффекта можно добиться при помощи специальной и правильной техники массажа. В обратном случае будет не только отсутствие эффекта, но и нанесение вреда здоровью.
Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что расслабляющий массаж следует проводить полностью на голое тело для достижения максимального эффекта. Техника расслабляющего массажа предполагает собой неяркое освещение, тихую и спокойную музыку, приятную и комфортную обстановку и ароматы эфирных масел. Расслабляющий массаж необходимо проводить в конце дня или перед сном, иначе бы он не носил такое название. Целью такого массажа является освобождение зажатых мышц, напряжения в теле и, как следует, психологическая разгрузка организма.
Особое внимание при расслабляющем массаже следует уделить ароматерапии, поскольку неправильно и некорректно подобранный аромат может не расслабить, а наоборот возбудить или утомить организм. Чаще всего используется ароматическая свеча с лавандовым или мятным маслом. Эти эфирные масла способствуют максимальному расслаблению организма.
Для восстановления сил следует использовать ароматическое масло бергамота, апельсина и прочих цитрусовых ароматов. Для проведения расслабляющего массажа не требуется никаких специальных знаний. Достаточно только ответственно подойти к этому вопросу и следовать этим минимальным инструкциям.
Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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