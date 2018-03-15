Лечение простуды во время беременности

Для каждой беременной женщины всегда будет опасным простое заболевание. Ведь в такой период возлагается большая ответственность за будущего малыша. И учитывая тот факт, что большинство лекарств запрещены к употреблению. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что во время беременности снижается иммунитет, что является вполне естественным процессом. И поэтому бактерии и вирусы могут легко проникнуть в столь истощенный организм. На ранних сроках подобные заболевания могут спровоцировать угрозу прерывания беременности или вовсе выкидыш. В зимний и межсезонный период очень легко подхватить обычную простуду, которая передается воздушно — капельным путем. В среднем болезнь протекает до 2-3 недель. Развивается постепенно. Поэтому организму справляться в данном случае тяжелее. Самое главное не навредить малышу. По поводу лечения следует строго консультироваться с врачом. Но самое главное, что стоит помнить — нельзя принимать горячую ванну, укутываться в одеяло и парить ноги. После выздоровления обязательное прохождение узи, чтобы убедиться в дальнейшем правильном развитии ребенка. Зачастую серьезных последствий не наблюдается. Но это если во время простуды не повышалась температура выше 38 градусов. Опасность будет проявляться в момент, когда к вирусной инфекции подключится бактериальная. Тогда случается воспаление легких. А тем более, если будущая мама заболела перед самими родами, вполне вероятно, что и ребенок родится с таким же диагнозом. Запомнить небольшие правила не составит труда. 1. В период обострения болезней, уменьшить походы в общественные места. 2. При вынужденных посещениях, всегда носить марлевую повязку. 3. Чтобы избавиться от вирусов, по приходу домой необходимо прополаскивать нос и горло. 4. Принимать витамины. 5. До беременности провести прививание. Каждая женщина сама выбирает будущее малышу. Поэтому провести период беременности без последствий должна уметь каждая будущая мама. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.