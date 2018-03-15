Щит сердца: какие продукты следует ежедневно употреблять мужчинам

Тревожная тенденция: количество заболеваний раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями среди мужчин в возрасте до 35 лет продолжает расти. Как врачи сообщили сайту МедикФорум, это связано с темпом жизни в большом городе, хроническими стрессами, финансовым кризисом. А также вредными привычками, проблемами в личных отношениях. И, конечно же, — несбалансированным питанием. Многие недуги можно предотвратить, если обогатить рацион определенными продуктами, убеждены медики. Скажем, замечательное влияние на здоровье представителей сильного пола имеют морепродукты. Речь идет не только о так называемых афродизиаках — продукты, способствующие потенции. Устрицы, мидии, кальмары, креветки богаты белком и микроэлементами, в частности цинком, который предотвращает развитие рака простаты. Цинк также содержится в говядине и бобовых. Очень желательна в рационе рыба, особенно жирные ее сорта. Лосось, тунец, скумбрия, сельдь, форель, семга источник жирных кислот, которые помогают снизить уровень холестерина, предотвратить рак простаты, а также стимулируют кровообращение, улучшают работу сердца и иммунной системы. Врачи советуют привлекать в рацион капусту брокколи. Она содержит вещества, защищающие организм от свободных радикалов, которые провоцируют развитие онкологических недугов. Брокколи богата витамином С, бета-каротином, калием и сульфорафаном, который обладает сильным противоопухолевым эффектом. И не игнорируйте бананы. Их сладкая мякоть богата калием, который крайне необходим для нормального функционирования нервной системы и сердца. Регулярное потребление этих южных плодов поможет снизить риск инфаркта. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.