Флоатинг — процедура, которая заменит сон

Можно ли перенести Мертвое море Израиля в стены медицинского центра в России? Конечно, если мы говорим о процедуре флоатинг! Согласившись однажды ее попробовать, вы узнаете, как это «парить в невесомости», расслабитесь и восстановите силы, забудете о срочных делах и даже сможете наконец-то выспаться! Во Всемирный день сна поговорим о том, как можно оздоровиться тем, кто спит по 5-6 часов в сутки, а хотелось бы все восемь!

Что такое флоатинг и кому это нужно?

Первая флоат-камера появилась в пятидесятые годы прошлого века, благодаря работе американского врача-психоаналитика, нейробиолога Джона Лилли. Ученый задался целью выяснить, сможет ли мозг человека работать в состоянии монотонности.

Участников эксперимента помещали в специальные камеры, где изолировали от внешних факторов (света, шума и гравитации). Организатор исследования предполагал, что отсутствие раздражителей введет сознание человека в состояние комы. На его удивление, происходили совсем другие процессы: люди ощущали покой и умиротворение. У них расслаблялся позвоночник, снимались мышечные зажимы, к ним возвращались силы, и уходила хроническая усталость, — участникам было тепло, приятно и хорошо!

Выяснилось, что сила гравитации — одна из главных причин нашего напряжения. Центральная нервная система тратит весомую часть своих ресурсов, чтобы компенсировать ее воздействие. «Отключив» на время гравитацию, можно не только наконец-то расслабиться, но и всего за один час добиться эффекта свежести и бодрости, который может подарить только глубокий сон.

А вы знали?

Флоатинг — одна из самых популярных процедур в США и Великобритании. Говорят, что первые лица государств уже давно приобрели персональные флоат-капсулы, которыми с удовольствием пользуются.

Флоатинг оценят трудоголики, которые работают 24 часа в сутки, спортсмены, тренирующиеся по несколько часов в день, и мамы, воспитывающие активных малышей, а также все, кто любит получать удовольствие от жизни и готовы к новым экспериментам.

Интересно!

В сериале «Доктор Хаус» герой Хью Лори в флоат-камере стремится вспомнить, что произошло после аварии. А в фильме «Сорвиголова» персонаж в исполнении Бена Аффлека спит в капсуле, потому что только там он может отдохнуть от «внешней суеты».

Вызов гравитации, или как все происходит

Бросить вызов земному притяжению можно как в автономной капсуле, которая закрывается, так и в открытой капсуле или даже бассейне для двоих. Второй и третий вариант идеально подойдет тем, у кого клаустрофобия. Это пик расслабления и никаких тревог!

Капсула или бассейн наполняются концентрированным раствором английской соли. И этот момент принципиален! Главная особенность этой разновидности — много магния и мало натрия. Именно магний известен своей способностью успокаивать нервную систему, купировать судороги и расслаблять мышцы. За счет этого после процедуры уходит нервозность и головные боли, отступает бессонница, возникшая из-за круговорота дел или перенесенного стресса.

Раствор соли удерживает тело человека на воде. Так возникает ощущения парения в невесомости. Если вы уснете, находясь в капсуле или бассейне (а это более чем вероятный сценарий, ведь там находиться очень приятно), вы не утонете. Концентрированный раствор будет держать ваше тело на поверхности водной глади.

Класс!

Одна процедура длится примерно 60 минут. Все это время вы можете посвятить полноценному отдыху. Свет приглушается, включая тихая музыка, мигает подсветка капсулы — разноцветные огоньки, которые чем-то напоминают звезды в небе. Настоящий релакс!

Нужный настрой: как готовиться к процедуре

Специальной подготовки салонная процедура не требует. Однако если вы хотите получить больше релакса и положительных эмоций, не пейте бодрящие напитки (чай, кофе, энергетик) за час до сеанса. Чтобы смыть усталость, в медицинском центре могут вам предложить принять душ. После этого дополнительным бонусом пойдет массаж, он дарит колоссальное удовольствие. А потом — 60 минут «парения».

О времени окончания сеанса подскажет изменившаяся музыка (она станет ритмичной, тонизирующей) и набирающий яркость свет. Это значит, что можно отправляться в душ — смыть соль с кожи тела и настроиться на выход в свет.

А вы знали?

Капсулу или бассейн к проведению процедуры готовит специальное оборудование — оно фильтрует и стерилизует воду. Для каждого клиента раствор соли готовится индивидуально, и он же подогревается до температуры его тела.

Ощущения после: что это было

Исследователи из Университета Британской Колумбии (англ. University of British Columbia) изучили воздействие флоатинга на здоровье человека. Методике присвоили название «терапия ограниченной средовой стимуляции».

Было доказано: в ходе процедуры восстановление происходит как на физическом, так и на психоэмоциональном уровне. Уменьшается тревожность и снижается уровень стресса, стимулируется производство эндорфинов — «гормонов радости».

Флоатинг стимулирует правое полушарие мозга, тем самым способствуя развитию творческого потенциала. Пока тело «парит в невесомости» и каждая его мышца отдыхает, приходят в норму сердечный ритм и давление, укрепляется иммунитет.

А вы знали?

Флоатинг входит в комплекс подготовительных мероприятий спортсменов перед важным стартом и используется для скорейшего восстановления после соревнований. Показателен пример британского легкоатлета Филлипса Идову. В одном из интервью он рассказал, что восстанавливался после травмы спины при помощи метода сенсорной депривации — флоантинга.

Несмотря на высокие преимущества процедуры, подходит она не всем. Не рекомендуется к ней прибегать при серьезных заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной систем (стенокардия, бронхиальная астма), болезней уха (отит, перфорация барабанной перепонки), эпилепсии и инфекционных заболеваний. Женщинам стоит перенести процедуру во время критических дней.

Факт!

Интересный случай, демонстрирующий эффективность флоатинга, был зарегистрирован в США. Футбольная команда Philadelphia Eagles считалась малоперспективной, но все изменилось, когда с подачи тренера приобрели флоатарий. Наравне с тренировками, футболисты проходили сеансы сенсорной депривации. Вскоре они стали чемпионами национального турнира, затем выиграли мировой чемпионат!

Комментарий эксперта

Сона Кочарова, врач-дерматокосметолог

Дословный перевод термина «флоатинг» — «лежать на поверхности воды. В этом и заключается вся процедура. Она помогает добиться максимального расслабления, причем не только физического, но и умственного. Достижение релаксации происходит за счет отдыха в бассейне, вода в котором заполнена солевым раствором.

Создается полумрак и режим полной тишины, что помогает полностью отключить мышление и погрузиться в состояние невесомости. Процедура обладает сильным косметологическим эффектом, расслабляются мышцы и части тела, которые больше других страдают от воздействия силы гравитации, а именно — суставы, позвоночник и шейный отдел.

Специалисты флоатинга утверждают, что 60 минут такой терапии можно приравнять к полноценному здоровому сну. Поэтому для тех, кто давно не высыпается и вечно находится в стрессе, депрессии — процедура становится настоящим спасением. Первые несколько минут после нее тело отказывается слушаться, как у космонавтов, настолько сильное расслабление оно получает.

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