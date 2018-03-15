Женские «болезни», которые не надо лечить

СодержаниеКоммерциализация медицины и диагнозов: как все начиналосьРаспространенность гинекологических заболеванийЛечить нельзя наблюдать. Где ставить запятую?Девочки до начала пубертатаПодростки 13-20 летЖенщины 17-30 лет при плановом обследовании гинекологаПериод планирования беременностиБеременность как диагноз35-45 лет40-50 лет, пременопаузаМенопауза как повод для лечения

Ошибочный диагноз в понимании пациента — практически катастрофа. Лечить одну болезнь при наличии другой весьма неприятно, и для здоровья губительно. В целом ошибочные диагнозы мы воспринимаем как следствие действительной ошибки специалиста: на фоне нечеткой клинической картины или неопытности врача, недостаточности диагностических методик что-то может пойти не так. Однако в группу ошибочных диагнозов все чаще стали попадать так называемые диагнозы «коммерческие», когда на основании симптомов определяется патология, на самом деле относящаяся к условной норме возрастного или физиологического периода. Так, различные вагинозы, гиперандрогения, поликистоз яичников в определенном возрасте — норма развития, а не патология. И лечить ее — значит не только тратить силы и средства, но и вредить организму.

MedAboutMe рассказывает об ошибочных гинекологических диагнозах, распространенных на территории бывшего СССР.

Коммерциализация медицины и диагнозов: как все начиналось

На самом деле, лечение симптомов и постановка диагнозов, выгодных специалистам, имеют давние исторические корни. Зарабатывать надо всем, в том числе и докторам, а пациенты не всегда идут навстречу правильным рекомендациям. Так, широко известная подагра, болезнь, часто встречающаяся в литературе 18-19 века, относилась к заболеваниям знати. Лечить ее надо было строгой диетой, исключавшей мясные изобилия и алкоголь, однако кто же откажется от хорошего обеда? Так появлялись притирания, мази, усмиряющие симптомы, но не останавливающие разрушение суставов.

Сегодня во многих развитых странах часть областей медицины относятся к коммерческим. Окулисты переходят в сферу коррекции зрения лазерными методиками, подбора линз и очков, дерматологи перепрофилируются на омолаживающие процедуры, терапевты и диетологи уходят в клиники «похудения», назначая препараты и добавки вместо сбалансированного питания и физической нагрузки. Винить в этом врачей смысла нет: у населения есть спрос на простые и не требующие особых усилий способы оздоровления вместо долгих лет профилактики или работы над собой.

Комментарий экспертаКарл Броницкий, врач-гинеколог, клиника Каса Гранде, Аризона, США Препараты-«блокбастеры», то есть самые популярные лекарства, приносящие производителям и аптекам гигантские прибыли, к счастью, не проникли пока в гинекологию и репродуктологию США, если не считать витамины для планирующих, беременных и родивших.

К их числу в США относят антидепрессанты, назначаемые даже детям: депрессия — самый распространенный коммерческий диагноз; антациды при изжоге, которые употребляются тоннами вместо коррекции рациона питания; препараты, снижающие уровень холестерина, на которых «сидят» годами. Все эти диагнозы и методы их лечения в части случаев ошибочные и не убирают основную причину возникновения симптомов. Но пользуются большой популярностью как у врачей, так и у пациентов.

В истории Советского Союза также были подобные диагнозы, несмотря на отсутствие явной коммерциализации медицины. С дискинезией желчных путей, вегето-сосудистой дистонией (диагнозы, не признаваемые за рубежом), неврозами (не являющимися таковыми) можно было не только долго пребывать на оплаченном больничном, но и получать бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение.

Распространенность гинекологических заболеваний

В гинекологической практике также существует множество диагнозов, часто именуемых болезнями, которые надо срочно лечить при их выявлении. Большинство врачей немедленно назначат курс лечения при хламидиозе, уреаплазмозе, синдроме поликистозных яичников, гипоплазии матки, гормональном дисбалансе, гиперандрогении, лейкоцитозе, эрозиях, дисбактериозах влагалища и так далее. Часть данных состояний — даже не диагнозы, а симптомы.

С одной стороны, и симптомы, и диагнозы требуют поиска причин возникновения патологии и лечения. С другой стороны, практически у каждой второй женщины, а если она обследовалась у гинеколога регулярно, то и у первой, можно найти не одну, а несколько подобных патологий. Что приводит к вопросу распространенности этих состояний: почему их стало так много?

Согласно статистическим данным, распространенность некоторых заболеваний, например, эрозии (дисплазии) шейки матки в России в несколько десятков раз превышает мировой уровень. То же относится и к вагинозам, гормональным дисбалансам и т. д. При этом можно сравнивать не только развитые страны, но и, например, Латинскую Америку: наши девочки с детства болеют «по-женски» намного чаще и больше. И дольше лечатся.

Лечить нельзя наблюдать. Где ставить запятую?

Чтобы понять причины явления, рассмотрим нормы и патологии в нескольких возрастных группах.

Девочки до начала пубертата

Девочки от рождения до 10-12 лет, то есть до появления вторичных половых признаков, посещают гинеколога нечасто. Как правило, несколько визитов заложены в программы частных клиник для поверхностного выявления патологий, остальное — следствие симптомов или же тревожности родителей. Мамам, выросшим в ситуации обилия гинекологических отклонений, сложно не начать контролировать такую хрупкую и легко «поддающуюся заболеваниям» область развития ребенка.

Самый первый диагноз, с которым могут столкнуться родители младенца-девочки, — синехии половых губ (сращение). Чаще всего такой диагноз неточен, и терапия ребенку может потребоваться только в значительно более старшем возрасте, если патология действительно есть и развивается. Второй диагноз — вагинит, воспаление влагалища. Вагинит подозревают на основании покраснения кожи и слизистых наружных половых органов, цвета выделений, зуде, а также могут подтверждать результатами анализов флоры.

У девочек до начала пубертата во влагалищной флоре почти или полностью отсутствуют лактобактерии, а заселяют ее в основном представители условно-патогенных групп, чаще всего — кишечная палочка. И это норма, которая проявляется теми самыми пугающими желтовато-зелеными выделениями и повышенным количеством лейкоцитов.

После любой простуды или более серьезного заболевания на этом фоне может развиваться неспецифический вагинит, не требующий в большинстве случаев никакого лечения, достаточно обычных гигиенических процедур.

Кожные покровы и слизистая у детей нежные и чувствительные к любому раздражителю. Поэтому при стойком покраснении и раздражении в первую очередь необходимо изъять ароматизированные гели, пенки, стиральные порошки, сменить синтетическое белье на натуральное, а также проверить наличие остриц — это одна из частых причин дискомфорта и «вагинита». И — с самого начала освоить самим родителям и научить ребенка правильной технике подмывания и вытирания: от вульвы к попе, и никак иначе.

Подростки 13-20 лет Подростковый период — время, когда состояния, во взрослом возрасте считающиеся патологиями, являются переходной физиологической нормой. За исключением выраженных отклонений, при которых всегда есть более глубокая, чем возрастные изменения, причина, лечить у девочек-подростков не следует:

гиперандрогению, повышенный уровень гормона тестостерона. Он выявляется и у девочек, и у мальчиков, но, поскольку во взрослом возрасте повышенный тестостерон может быть причиной различных проблем, в том числе невынашивания, терапию могут начинать еще тинейджерам, и это в корне неправильно. За исключением крайне редких патологий лечения ювенальная гиперандрогения не требует; нерегулярный менструальный цикл. Подростки имеют полное право на отсутствие регулярных месячных, и не стоит ждать соответствия календарным датам в течение как минимум 2-3 лет после менархе, а то и дольше, лет до 23-х. Причем на фоне диет, популярных у девочек сегодня, регулярность цикла может не устанавливаться довольно долго: для правильного ритма работы репродуктивной системы в теле должно быть не менее 22% жировой ткани. Если рано начать терапию для регуляции, то созревание последнего этапа в гипофизе и гипоталамусе можно значительно отодвинуть, и «регулировать» цикл искусственно придется еще долгие годы. Лечение в данном случае — нормальное питание, полноценный сон, снижение уровня стрессов; киста яичника — тоже совсем не редкая «находка» при первых ультразвуковых исследованиях подростков. Как правило, то, что выявляется при УЗИ у девушек в данном возрасте, является функциональной кистой, фолликулярной или лютеиновой, и исчезает самостоятельно через 1-3 менструальных цикла. Важно: если образование найдено до наступления первой менструации (и она не началась в ближайший месяц), необходимо исключить злокачественный характер. Женщины 17-30 лет при плановом обследовании гинеколога

Эту категорию выделяют среди других женщин примерно того же возраста по одному фактору: отсутствия планируемой/наступившей беременности. Половая жизнь уже есть, а подготовка к процессу вынашивания или гестация не начались.

Помимо возрастных и физиологических особенностей, свойственных подросткам (та же нерегулярность менструального цикла или «гормональный дисбаланс» на фоне недостаточной или избыточной массы тела, стрессов, смены климата; гиперандрогения, поликистозы яичников при ановуляторных циклах из-за тех же диет и стрессов), выявляют следующие заболевания:

уреаплазмоз, микоплазмоз, папилломавирусную инфекцию, хламидиоз, трихомониаз. Важно понимать, что диагноз не может быть поставлен на основании одного показателя IgG, а в некоторых случаях лечение выявленного возбудителя бесполезно и бессмысленно. Так, при наличии ВПЧ и отсутствии его проявлений стоит только наблюдаться у гинеколога в декретированные сроки; «лейкоцитоз». Лейкоцитоз — не диагноз и не болезнь, которая требует лечения. В некоторых случаях это симптом воспалительного процесса. Однако во время овуляции, перед и после менструации, а также в период беременности повышение количества лейкоцитов в выделениях из влагалища — физиологическая норма; эрозия шейки матки, которая в большинстве случаев — ошибочный диагноз. Помимо того, что правильно называть эрозию дисплазией, надо помнить: практически всегда у молодых женщин выявляют не дисплазийные изменения, а эктопию — смещение части тканей эндометрия матки в шейку, и это тоже физиологическая норма. При условии отсутствия выраженных межменструальных кровотечений; воспаления яичников, маточных труб (сальпингоофорит, аднексит) — диагнозы, которые в нашей стране примерно в 10 раз превышают мировой уровень. Что, согласно исследованиям, указывает на гипердиагностику. Или же на недостаточную диагностику, когда болезнь определяется по неверным диагностическим методикам. Период планирования беременности

Молодые женщины, планирующие беременность, помимо вышеперечисленных диагнозов могут быть «осчастливлены» новым набором: от эндометриоза/эндометрита до недостаточности лютеиновой фазы и бесплодия. Все состояния традиционно требуют длительного лечения, многие — лапароскопических процедур, и, конечно, сил и средств на терапию.

Гипоплазия матки — то есть, недоразвитость, может быть диагностирована на основании «неправильного» соотношения размеров шейки и тела матки, что нормально для нерожавших женщин. Если менструация началась относительно вовремя и цикл более-менее регулярный, как правило, сниженные относительно устаревших норм размеры матки лечения не требуют и препятствием к вынашиванию не являются. Бесплодие, устанавливающееся как диагноз на основании отсутствия беременности в течение 3-4 месяцев незащищенных половых контактов, не имеет никакого отношения к действительности. Помимо того, что сроки попыток крайне малы (в норме как минимум год, а при низком или высоком индексе массы тела и того дольше), не все женщины знают, как правильно выбирать дни для зачатия. Недостаточность лютеиновой фазы — тот диагноз, на основании которого кто-то не может забеременеть, а счастливые будущие мамы принимают препараты прогестерона «для профилактики выкидыша». На самом деле данный диагноз крайне редок, и менструальный цикл при нем относительно короткий — до 20 дней. И назначение прогестерона в иных ситуациях имеет отрицательный эффект: этот гормон — прекрасное противозачаточное. А цель пациентки — забеременеть. Беременность как диагноз

Беременность — не болезнь, однако, как и период полового созревания, она сопровождается массой изменений в организме, и многие нормы гестации не соответствуют обычным показателям. Необходимо помнить, что такие диагнозы, как гиперандрогения, гиперплазия коры надпочечников требуют больше, чем одно исследование крови и осмотр кожи на предмет повышенной волосатости. Отечность и снижение показателей свертываемости крови для беременных до определенных пределов — норма, так же, как и токсикоз первого триместра, если нет угрожающих жизни симптомов (неукротимой рвоты, потери веса и т. п.).

Угроза прерывания беременности и тонус матки, от которых принято лечить у нас и о которых практически невозможно услышать от европейских или американских врачей, также относятся к «гипердиагностике». Ну а старение плаценты — естественное состояние, которое заложено природой и «омолаживанию» не подлежит.

35-45 лет Как правило, к этому возрасту женщина уже родила детей, разобралась с особенностями своего организма и примерно знает, что же болезнь, а какие явления для нее нормальны. Исключение — группа тех, кто решился на беременность в этом периоде. И самый главный враг для таких пациенток — возраст.

Определенные проблемы с зачатием, сложности вынашивания и родов, повышенная частота самопроизвольного прерывания беременности, к сожалению, становятся относительно нормальными для женского организма и не являются признаком бесплодия или явным показанием к ЭКО после 1-2 попыток. А вот ЭКО может приводить и к осложнениям вынашивания и к последующим внематочным беременностям, не говоря уже о довольно значительном агрессивном влиянии препаратов по стимуляции овуляции и далеко не 100%-ном успехе процедуры. Поэтому прежде, чем принять «бесплодие» как окончательный диагноз и решиться на новые методики, стоит рассмотреть вопрос естественного зачатия более подробно и интенсивно.

40-50 лет, пременопауза

На данном этапе организм готовится перейти в новое состояние, и нередко отмечаются гормональные «скачки». Самым частым ошибочным диагнозом становится гиперплазия эндометрия, из-за которой у многих развивается необоснованная канцерофобия и «чистки» вносятся в календарь практически каждый второй месяц.

Фибромиома — второй по популярности диагноз этого периода. Он определяется обычно по показаниям ультразвукового исследования без каких-либо жалоб, ну а лечится гормональными препаратами, эмболизацией маточных артерий или же удалением значительной части репродуктивных органов из-за опасности перерождения в раковую опухоль. При этом современные специалисты оценивают эту опасность настолько низко, что даже сомневаются в фибромиоме как причине рака. Наличие фибромиомы без сопутствующих жалоб и симптоматики, с медленными темпами роста лечения не требует.

Менопауза как повод для лечения

Период климакса почему-то особенно тяжело переживается женщинами развитых стран. Адекватно относиться к процессу старения со всеми полагающимися изменениями не получается, и в ход идут гормональные добавки, препараты, снижающие симптоматику и «продлевающие молодость». Стоит ли говорить, что зарубежные врачи, несмотря на доходность данного «диагноза» и прибыль от препаратов, отходят от данной тактики?

Гормональная заместительная терапия, принятая еще недавно в Штатах и Европе в формате «витаминов для периода менопаузы», привела к росту случаев рака молочной железы, росту инсультов и иных патологий. Теперь гормоны назначают исключительно индивидуально, с учетом всех показаний и противопоказаний, и далеко не каждой женщине с приливами и изменением настроения.

Начиная с рождения и заканчивая старостью, женщины рискуют оказаться жертвами неточного или ошибочного диагноза. Порой из-за некомпетентности врача, чаще — потому что его так учили, так принято в некоторых областях современной медицины для повышения рентабельности, или же из-за того, что пациент сам неверно информирован и требует избавления от «ужасного уреаплазмоза», идеального цикла и срочного зачатия. Что делать, чтобы избежать риска неверной диагностики? Повышать уровень самообразования, обсуждать со специалистами разные возможности диагностики и лечения и помнить, что рациональное питание, полноценный отдых и здоровый образ жизни — ключи к профилактике, а во многих случаях и к лечению множества распространенных заболеваний.

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