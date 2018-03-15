10 отличных упражнений с фитболом для проблемных зон

Какие упражнения с фитболом укрепят мышцы ягодиц, внутренней поверхности бедра, пресса и спины? Персональные тренеры Алла Самодурова и Юлия Погоцкая объясняют, как правильно использовать этот снаряд для фитнеса.

Пресс, спина и руки

Благодаря упражнениям с мячом работают стабилизирующие мышцы пресса и спины. Причем не только большие мышечные группы, но и глубокие, мелкие мышцы, которые, непосредственно, держат позвоночник. Делая обычные силовые упражнения с собственным весом или отягощением, до них сложно добраться.

Первое упражнение на видео — подтягивание коленей к груди с исходным положением в планке. Тело вытянуто в линию, пресс подтянут в себя, ягодицы сжаты, бедра подвернуты вперед, голова, спина и ноги расположены на одной линии. Главное в этом упражнении с мячом — не провисать! Руки должны быть под плечами. Они, кстати, здесь тоже работают!

Второе упражнение — подтягивание фитбола к ягодицам. Упор делается на стабилизирующие мышцы пресса и спины. Пресс и поясница во время выполнения упражнения должны быть крепкими. Дополнительно здесь включаются ягодицы и задняя поверхность бедра. Старайтесь сохранять высоту бедер на одном уровне.

Третье упражнение на видео: упираемся руками в фитбол и попеременно подтягиваем колени к груди. Работает так же как планка, но за счет нестабильности фитбола включаются мышцы стабилизаторы. Во время подтягивания коленей добавляется динамика. Это «включает» не только глубокие, но и поверхностные мышцы пресса. Прямая мышцы живота, которая отвечает за «кубики», тоже отлично работает.

Последнее упражнение в этом комплексе (девушка лежит животом на фитболе и отрывает руку и противоположную ногу) я советую выполнять без мяча. Делайте его, стоя на четвереньках или в планке, тогда мышцы пресса и спины будут работать. Из-за фитбола нагрузка частично снимается. Но первоначальный вариант будет хорош, если у вас слабые мышцы спины и пресса.

Ягодицы

Отличная тренировка с гимнастическим мячом для ягодиц. За счет нестабильности фитбола включаются мышцы стабилизаторы. Такое упражнение можно делать и с твердой стабильной опорой, но фитбол увеличивает нагрузку на ягодицы. Самое сложное в данном случае — удержать равновесие на шаре. Скорее всего, с первого раза у вас не получится, но вы найдете нужное положение, перенеся вес тела на опорную ногу. При этом важно, чтобы колено не выходило за носок опорной ноги. Они должны смотреть строго вперед. Упражнение сложное, не для новичков, но очень эффективное для ягодиц. Во время выполнения мышцы напряжения должны быть в тонусе, спина прямой. Поднимайтесь за счет силы опорной ноги. Если вы хотите сделать больший упор на ягодицы, наклоните корпус вперед с прямой спиной.

В этом же комплексе обратите внимание на последнее упражнение — девушка упирается руками в землю, бедра лежат на фитболе, и она попеременно поднимает скрещенные ноги. За счет крепкого пресса и спины удерживается статичное положение корпуса. А поднятие ног тренирует ягодичные мышцы и мышцы задней поверхности бедра. Советую делать упражнение спокойно, сконцентрированно, задержитесь в верхней точке и спокойно опустите ноги.

Ягодицы и мышцы кора

Упражнение «ягодичный мостик» в фитнесе направлено на проработку мышц ягодиц. Также в этом комплексе работают пресс и мышцы кора. А еще Даша дополнила тренировку прыжками — высокоинтенсивной нагрузкой для жиросжигания и укрепления общего тонуса мышц.

Пресс

Этот комплекс с шаром направлен на проработку мышц пресса. Во время тренировки девушка постоянно сохраняет баланс — задействованы мышцы стабилизаторы и кора. За счет того, что она стоит на руках включается и плечевой пояс.