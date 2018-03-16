Будьте самокритичнее! Люди едят больше, чем думают

«Не понимаю, почему я толстею, ведь ем совсем немного». По-прежнему будете утверждать, что ваша полная фигура — это наследственность и гормоны? Британская организация Public Health England (PHE) выступила с докладом о том, что большинство населения вдвое приуменьшает объем тех калорий, которые потребляются в реальности. Люди врут о поглощаемых калориях — это подтвердило исследование с участием 4,5 тысяч человек, которых просили отслеживать потребление пищи на протяжении нескольких дней. Когда эксперимент закончился, 34% участников заявили, что они съедали столько калорий, сколько бы им не хватило, чтобы просто остаться в живых. В целом, как выяснилось, женщины в среднем съедают на 800 ккал больше, чем им кажется, мужчины — на 1000 ккал. «Мужчины в среднем потребляли 3119 ккал в день, хотя утверждали, что этот показатель не превышает 2065 ккал. Женщины считали, что в среднем получают 1570 ккал в день. В реальности эта цифра равнялась 2393 ккал при рекомендуемом объеме 2000 ккал в сутки», — сообщили исследователи. По словам ученых, в ходе наблюдений прослеживалась четкая корреляция: чем выше у человека индекс массы тела, тем сильнее он преуменьшал количество съедаемой им пищи. Стоит ли удивляться, что большинство программ для похудения не работают? Ранее, как установил МедикФорум, специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний в США установили: сжигание калорий физической активностью только тогда способствует поддержанию стройной фигуры, когда человек не употребляет вредных продуктов и в целом придерживается диетических рекомендаций в питании.