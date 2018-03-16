Обзор умных весов Xiaomi Mi Body Scale. Сколько в тебе жира?

Сколько в тебе жира?Как узнать, жирный ты или кость широкая? Найти ответ помогут весы-анализаторы — Xiaomi Mi Body Composition Scale. Казалось бы, весы они и есть весы, чего в них особенного? А то, что они показывает не только вес, но еще измеряют состав тела методом Б — биоимпедансометрии.

Сколько я должен весить?

В какой-то момент я понял: так больше нельзя. И записался в качалку, чтобы похудеть и придать телу красоты. Довольно быстро я скинул дюжину килограммов, а затем вес замер. Пытался разобраться, на что же уходят все результаты тренировок и однажды услышал такое мнение.

Не переживай. На самом деле, ты худеешь. Просто по мере того, как уходит жир, ты наращиваешь мышцы, а потому вес не меняется. Ничего себе!

Тогда-то я задумался над тем, что помимо жира в моем организме есть что-то еще. Да и вообще, кто сказал, что при своих 184 см я должен весить именно 80 кг, а не 96? Откуда такие цифры?

Оказалось, когда говорят о соотношении веса и роста, принято рассчитывать индекс массы тела (ИМТ). Этот показатель еще в XIX веке вывел бельгийский ученый Адольф Кетле.

Согласно формуле Кетле, ИМТ = масса тела в килограммах разделенная на рост тела в метрах в квадрате. Полученную цифру следует соотнести с таблицой Кетле. Так мои 95 кг при росте 184 см оказывались ожирением I степени.

Однако каждый организм индивидуален. Худощавый человек не может весить столько же, сколько человек плотного телосложения. Вес мужчины нельзя сравнивать с весом женщины. Ну и полезный вес качка и лишний вес обжоры — это же совершенно разные вещи. И как с этим быть?

И тут появились весы-анализаторы

Эти устройства показывают не только массу вашего тела, но и его состав — чего и сколько в теле содержится. Объем костной массы, уровень мышечной массы, количество жира — вот это все. Работают такие весы на основе биоимпендансометрии. Когда вы встаете на них, гаджет пропускает сквозь вас незаметный импульс тока. Поскольку жир не проводит электричество, весы понимают, сколько его в вашем теле по отношению ко всему остальному.

Важно! Людям с кардиостимулаторами и другими медицинскими устройствами пользоваться весами-анализаторами не рекомендуется.

Весов-анализаторов на рынке пруд-пруди. Есть гаджеты от производителей медицинского оборудования, например, Omron BF-212. Это полностью автономная штука, которой не нужен смартфон. Есть и «умные» модели. Они входят в экосистему фитнес-гаджетов — Garmin Index Smart Scale, FitBit Aria 2, Polar Balance. Свои весы выпустила даже Nokia!

Конечно же, Xiaomi не могла остаться в стороне. У компании уже есть экосистема спортивных устройств, построенная вокруг приложения Mi Fit — браслет Mi Band, часы Amazfit Pace, умные кроссовки Mijia Smart Shoes. Теперь вот еще появились и весы Xiaomi Mi Body Composition Scale. Собственно, именно их я и взял, потому что они не только «умые», но и дешевые.

Что можно замерить с помощью весов Xiaomi

Вообще у Xiaomi есть еще одна модель весов — Mi Smart Scale. Помимо массы тела, они также умеют измерять индекс массы тела, так что их тоже можно назвать анализатором. Но на этом их измерительные способности заканчиваются.

Xiaomi Mi Body Composition Scale, в свою очередь, могут замерить:

Массу тела;

Индекс массы тела (ИМТ);

Объем мышечной ткани;

Базовый метаболический уровень;

Коэффициент общего жира;

Уровень висцерального жира;

Костная масса;

Уровень воды в организме;

Тип телосложения;

Общее физическое состояние;

Итого десять показателей. Но все эти данные вы сможете увидеть только на смартфоне в приложении Mi Fit. Вдобавок будет еще аналитика и советы. Сами же весы отображают лишь массу тела — в этом они уступают дорогим автономным весам-анализаторам вроде японских Tanita.

Зато в плане дизайне Xiaomi Mi Body Composition Scale кладут на лопатки большинство собратьев. Они минималистичны, смотрятся как модный современный гаджет — белоснежная площадка, четыре круглых металлических электроэлектродных пластины… и все. Никаких кнопок и табло — цифры в верхнем части площадки загораются лишь тогда, когда вы встаете на весы.

Корпус выполнен из матового АБС-пластика. Материал сам по себе прочный, но почему-то спустя неделю на площадке появилась царапина.

Что нового я узнал о себе

Итак, установив на смартфон приложение Mi Fit и зарядив весы четырьмя мизинчиковыми батарейками, я встал на них. В этот самый момент они и включились — никаких других действий не нужно.

Итак, установив на смартфон приложение Mi Fit и зарядив весы четырьмя мизинчиковыми батарейками, я встал на них.

Важно! Взвешиваться на Xiaomi Mi Body Composition Scale надо только босиком, поэтому ступни должны четко вставать на стальные площадки. Максимальный вес 150 кг.

Xiaomi Mi Body Composition Scale сопрягаются со смартфоном по Bluetooth 4.2. Ничего настраивать не нужно. Передача данных из гаджета в приложение происходит моментально.

Весы отображают точный вес до десятых долей. Так мои 95 кг превратились в 95,7 кг. В течение дня вес скачет, и все его колебания можно фиксировать в Mi Fit. Так, при определенном стечении обстоятельств 95 кг можно легко довести до 98 кг.

После взвешивания Mi Fit выдает подробный отчет «Оценка тела». По пяти показателям у меня плоховато.

Индекс массы тела (ИМТ) — показывает, соответствует ли ваша масса вашему росту. В моем случае ИМТ оказался высоким — 28,2. Норма же 25.

Уровень жира в организме — весы насчитали 29,1%, а должно быть где-то 17–20%. Mi Fit советует скинуть 6,7 кг. Хм, не так много!

Уровень воды — недостаточный. Всего 50,6%. Норма же начинается с 55%. Надо больше пить!

Основной обмен — сколько калорий мой организм сжигает для поддержания духа в теле. Весы намерили всего 1866 ккал. «Ваш стандартный основной метаболизм — 1922 ккал», — замечает Mi Fit и добавляет, что чем ниже метаболизм, тем быстрее человек набирает вес и больше устает. Нужно выходить гулять после еды и хотя бы раз в неделю на пробежку, советует приложенька. Ну бегать я точно не стану!

Висцелярный жир — тот самый, опасный, который вокруг внутренних органов брюшной полости, и от которого пузо. Целых 12 пунктов, а должен быть меньше 9. Нужно сжигать и не жрать все подряд.

А вот два показателя в норме.

Мышечная масса — 64,3 кг. Mi Fit объясняет, что если с потерей мышечной массы снижается метаболизм и потребление энергии. В итоге получает лишний вес и частые заболевания. Набор же мускулатуры улучшает обмен веществ и снижает уровень жира. Срочно в качалку!

Костная масса — 3,4 кг. Нормально, но хорошие показатели начинаются с 4,2 кг. В Mi Fit сказано, что речь идет о количестве минералов в составе костей и советует принимать сбалансированные добавки кальция, загорать по 15 минут и заниматься спортом по 20 минут каждый день.

Вывод Mi Fit: я заслуживаю 42 балла; я легче, чем 19% людей моего роста и места проживания; у меня плотное телосложение. Хотел выдохнуть, что не толстый, но оказалась первая степень ожирения. 0_o Собственно, расчеты по Кетле свидетельствовали о том же самом.

Впечатления и выводы

Xiaomi Mi Body Composition Scale, очевидно, справились со своей задачей. Я узнал много подробностей о том, что творится в моем организме. Причем для этого требовалось всего лишь запустить Mi Fit на смартфоне и встать на весы. Но нужна ли вся эта информация в повседневной жизни?

Что ж, если вы занимаетесь в зале по программе тренировок, едите согласно строжайшей диете, принимаете L-карнитин, выпиваете по два литра воды в день и лайкате в «Инсте» фитоняшек, то вам будет интересно наблюдать, как ваш организм меняется. Зайдет ли дело дальше интереса? Вдохновитесь ли вы следовать советам Mi Fit? Кто его знает…

В моем случае процесс мониторинга за собой быстро наскучил. Менять свой образ жизни и делать что-то сверх того, что уже делаю, я не собирался. В какой-то день я просто забыл взвеситься! Тогда-то умный анализатор Xiaomi и начал превращаться в обычные бытовые весы, необходимые лишь для того, что раз в год встать на них, ахнуть и решиться купить абонемент в спортзал.