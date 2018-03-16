Что может произойти с вашей грудью после 20

Думаешь, что раз прошла период полового созревания, то особо с грудью ничего не изменится? На деле же наше тело меняется на протяжении всей жизни, и не о каждом изменении стоит волноваться. Конечно, у всех свое строение тела, но будет полезно знать, как твои гормоны и образ жизни влияет на то, что происходит с твоей грудью. Грудь может пострадать из-за солнечных лучей

Наша грудь получает немало повреждений как минимум из-за того, что мало кто использует солнцезащитный крем на этой области. С годами могут начать развиваться возрастные пигментные пятна, веснушки, и даже снижаться упругость кожи. Кроме того, если у тебя есть следы от растяжек из-за изменений веса, они долго будут оставаться заметными при недостаточном уходе и увлажнении. Вокруг сосков могут начать расти волосы

У тебя вполне может увеличиться рост волос, и они могут стать жестче и темнее вокруг сосков. Это связано с изменениями гормонального баланса и может быть даже симптомом синдрома поликистозных яичников. Если есть подозрения в том, что у тебя происходит какой-то сбой, обратись к врачу, чтобы пройти сканирование. Ореолы и соски увеличиваются

Во время беременности и в период кормления или если ты значительно набираешь вес, разумеется, грудь увеличивается. Но что интересно, когда она начнет уменьшаться в размерах обратно, ореолы и соски останутся по-прежнему большими. Кроме того, они могут значительно потемнеть из-за лактации. Ореолы могут стать шишковатыми

Многие женщины отмечают небольшие шишечки на ореолах, особенно когда становятся старше. Несмотря на то что любые уплотнения — серьезный повод обратиться к врачу для выявления развития опухоли на ранней стадии, маленькие шишечки не повод для паники. Они называются железами Монтгомери и выделяют жир, который помогает сохранять соски и ореолы увлажненными. В этом нет ничего опасного, но если обеспокоена, можешь пройти плановую проверку у маммолога. Грудь может стать мягче

Грудь постоянно меняет свою упругость, и чаще всего это начинается после рождения детей. Хоть форма и ощущение груди может отличаться от того, что было раньше, в этом нет ничего постыдного. Это совершенно обычный процесс, с которым сталкиваются все женщины. Часто это связано с тем, что организм начинает вырабатывать меньше эстрогенов и ткань молочной железы заменяется жиром, который ощущается немного мягче. Грудь не симметрична

Грудь становится чувствительнее Врачи говорят, что идеально ровной груди нет ни у кого, и это абсолютно не повод расстраиваться. Даже голливудская звезда Дженнифер Лоуренс не стесняется в этом признаваться: хоть ее саму ассиметрия никак не расстраивает, она надеется, что «никто никогда не увидит ее грудь на рентгеновском снимке». По какой-то причине у большинства наблюдаемых пациентов обнаруживается, что левая грудь немного больше, чем правая. Часто это связано с тем, что этой стороной удобнее кормить ребенка, но прямой корреляции у нерожавших женщин до сих пор не установлено.

Чувствительность меняется с возрастом, но зависит это от множества факторов. Например, кофеин и никотин стимулируют ткани груди, делая ее нежнее и чувствительнее, особенно перед наступлением менструации. Также на чувствительность могут влиять оральные контрацептивы, которые значительно воздействуют на твою гормональную систему и увеличивают эстроген, влияющий на задержку жидкости.