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Медики рассказали об опасности чистки зубов
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Медики рассказали об опасности чистки зубов 

МедикФорум 16 марта 2018
Фото: МедикФорум
Эксперты из Великобритании рассказали о том, почему опасно читать зубы сразу после завтрака. Они отметили, что чистка зубов должна быть первым, что человек делает с утра, осуществлять ее после завтрака может быть не только недостаточно эффективно, но и опасно для здоровья. Об этом рассказали врачи после ряда экспериментов, которые показали эффективность чистки зубов до первого приема пищи с утра. Как удалось узнать сайту МедикФорум, утренняя чистка зубов играет большую роль в общей гигиене полости рта человека. А от гигиены полости рта зависит общее состояние здоровья полости рта человека и состояние зубов, которые портятся, если гигиена недостаточная. Учёные запретили чистить зубы сразу после завтрака, отметив, что это может быть очень опасно. Кроме того, ученые отметили, что для гигиены полости рта лучше всего подходит дневное время. Поэтому, если человек не почистил зубы перед тем, как позавтракать, то в следующий раз он может это сделать только примерно через час после приема пищи. Это будет уже безопасно и полезно для здоровья зубов. Дело в том, что во время утреннего приёма пищи люди употребляют продукты с большим содержанием кислот, которые делают эмаль зубов пористой. В таком случае, чистка зубов сразу после завтрака может испортить покрытие зубов и вызовет серьёзные проблемы. При этом, медики говорят о том, что средствами для полоскания лучше всего пользоваться после обеда. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
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