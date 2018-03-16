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Лаборатория La Roche-Posay представила новый очищающий гель-уход
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Лаборатория La Roche-Posay представила новый очищающий гель-уход 

The Challenger 16 марта 2018
Фото: The Challenger
Дерматологическая лаборатория La Roche-Posay, которая уже больше 30 лет совместно с лучшими специалистами со всего мира разрабатывает средства для ухода за чувствительной кожей, представила свой новый косметический продукт — очищающий гель-уход для умывания Toleriane. По словам экспертов компании, новое средство с успокаивающей формулой способно не только удалить с кожи все загрязнения и остатки косметики, но и улучшить состояние эпидермиса и восстановить гидролипидный барьер. Как и во все продукты лаборатории La Roche-Posay, в состав очищающего геля-ухода Toleriane входит термальная вода с одноимённого источника, известная своими успокаивающими свойствами. Другой важный компонент, который используется в качестве поверхностно-активного вещества, это коко-бетаин. Он вырабатывается из жирных кислот кокосового масла, поддерживает pH-баланс кожи и мягко на неё воздействует. В состав средства входят ниацинамид, пантенол и церамид, способствующий поддержанию естественного защитного барьера для сохранения влаги в коже.
Узнать больше о новом очищающем геле-уходе и других продуктах дерматологической лаборатории La Roche-Posay можно на официальном сайте laroche-posay.ru. Статьи по теме Как правильно снимать макияж 10 простых советов для ухода за сухой кожей 7 лучших кремов для кожи вокруг глаз Как ухаживать за собой с помощью воды
Запись «Лаборатория La Roche-Posay представила новый очищающий гель-уход» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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