Ученые: Растворимый кофе негативно влияет на потенцию

Растворимый кофе плохо воздействует на мужскую потенцию. Ученые из Кембриджа выяснили, что злоупотребляющие этим ароматным напитком представители сильного пола рискуют вскоре утратить свои мужские качества.

Как сообщает обозреватель ToDay News Ufa, виноваты в этом фитогормоны, которые содержит растворимый кофе. На мужской организм они воздействуют как женский гормон эстроген. У несчастных растут живот и грудь, падает скорость эрекции. Но пугаться не стоит, потому что такие неприятности ждут ну очень страстных потребителей растворимого напитка, которые выпивают более 4-5 чашек в день.

Для улучшения потенции бразильские ученые советуют выпивать пару чашек натурального кофе, лучше заварного. Но опять же, необходимо придерживаться рекомендуемой нормы напитка. Злоупотребление вредно.

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