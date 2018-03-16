Болезни и выбор позы для сна: как спать правильно?

СодержаниеГЭРБНасморкБоли в спинеБруксизм Менструальные боли Храп

Буквально через несколько дней, 20 марта, весь мир будет радоваться Дню весеннего равноденствия: продолжительность дня сравняется с ночным периодом суток, и день начнет уверенно опережать ночь, приближая нас к лету. С 2008 года последняя пятница перед Днем весеннего равноденствия — дата для многих людей знаменательная. Это Всемирный день сна. В 2018 году мы отмечаем его 16 марта.

Для одних сон — пустая трата времени, для других — лучшее и блаженное время суток, когда можно убежать от дневных забот и тревог в мир ночных грез. Так или иначе, все мы тратим часть жизни на сон. И иногда от того, как проходит этот существенный кусок жизни, зависит здоровье человека — особенно, когда это касается выбора позы для сна. MedAboutMe интересуется, как правильно спать при разных недугах.

ГЭРБ — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка может забрасываться обратно в пищевод, приводя к его раздражению и поражению слизистой оболочки. ГЭРБ проявляется в виде кислой отрыжки, изжоги, которые чаще всего развиваются ночью во время сна (более половины пациентов) или при наклоне туловища. Из-за ночных приступов ГЭРБ человек плохо засыпает, часто просыпается и страдает от ночных кошмаров. Кислотный рефлюкс по ночам на фоне храпа на 80% повышает риск развития весьма неприятного состояния — пищевода Баррета. Кроме того, это один из факторов риска заболевания аденокарциномой пищевода.

Как надо спать?

Врачи советуют людям с ГЭРБ спать на правом боку с руками перед собой. Колени следует согнуть и подтянуть к животу. Это объясняется следующим образом: пищевод соединяется с желудком больше с левой стороны, поэтому при такой позе пище будет легче продвигаться через пищеварительный тракт. Под голову можно подложить дополнительную подушку — особенно это актуально, если человек поел прямо перед сном.

Насморк

При насморке самый выраженный симптом — заложенный нос. И если днем еще есть возможность высморкаться, промыть нос, закапать сосудосуживающие препараты или иные средства, то ночью человек должен спать, а не сморкаться каждые 5 минут. При заложенном носе человек часто переходит на дыхание открытым ртом, в результате чего начинает храпеть, портя сон и себе, и окружающим. Недосып при заложенном носе гарантирован.

Часто пациент ложится на спину, в надежде, что сопли стекут в носоглотку, носовые проходы прочистятся и дыхание станет свободным. Однако это неправильный подход. В положении лежа на спине повышается риск затекания слизи в пазухи и застаивания ее там, что может привести к воспалению, то есть, к разнообразным синуситам.

Как надо спать?

Спать при заложенном носе следует на боку, подложив под голову дополнительные подушки, чтобы приподнять голову и позволить слизи вытекать естественным путем.

Боли в спине

Спать с больной спиной — особое искусство. Если не удастся найти удобное положение для тела, так чтобы боль отступила, к утру после беспокойной ночи человек будет ощущать себя даже хуже, чем до сна. Более того, ученые доказали, что возникает замкнутый круг: недосып с годами ведет к усилению болей в спине, при этом засыпать при наличии болезненных ощущений становится все сложнее.

Как надо спать?

Спать следует на боку, неважно, на каком. Необходимо принять позу, при которой нагрузка со спины будет максимально снята. Для этого надо слегка согнуть колени, но не скручиваться внутрь, бедра следует держать примерно на той же линии, что и корпус. Между коленями следует положить подушку так, чтобы между внешними сторонами колен сохранялось расстояние, равное ширине бедер.

Бруксизм

Ночной зубовный скрежет — нередкое явление, что у детей, что у взрослых. 8% людей регулярно скрежещет зубами во время сна. Бруксизм никак не связан с глистами и прочими паразитами. Чаще всего это показатель того, что нервная система человека не успевает восстанавливаться после продолжительных стрессов или иных воздействий. Возможно также, что причина кроется в поражении тройничного нерва или других неврологических патологиях.

Бруксизм вреден для зубов: при чрезмерном сдавливании и трении их поверхностей друг о друга разрушается эмаль, а значит возрастает риск проникновения кариесных бактерий вглубь зуба. Бруксизм часто сочетается с утренними головными и челюстными болями, бессонницей, дневной сонливостью и другими расстройствами сна.

Как надо спать?

Спать следует на спине, чтобы мышцы челюстей естественным образом расслаблялись под действием силы тяжести и не сокращались лишний раз. Руки следует полностью вытянуть вдоль тела и максимально расслабить. Специалисты по сну утверждают, что руки обязательно надо держать прямыми, потому что мы инстинктивно начинаем сворачиваться в сторону согнутой руки.

Менструальные боли

В дни перед приходом месячных, а также во время этого непростого периода некоторые женщины испытывают довольно болезненные ощущения. Если днем в беготне и суете о боли удается забывать, то ночью она приходит во всей красе — не дает спать и заставляет ворочаться всю ночь в поисках удобного положения.

Как надо спать?

Лучше всего в это время спать на спине. Под колени следует положить пару подушек, чтобы снять напряжение с верхней части спины. Точно не стоит спать на животе — давление на матку при этом увеличивается и боли усиливаются. Не рекомендуется также спать на боку — при этом возникает давление на грудь, что тоже не облегчает состояние женщины.

Храп — одна из самых распространенных патологий. Он может быть как следствием различных болезненных состояний, так и сам по себе являться причиной ухудшения здоровья человека.

Храпящим людям не следует спать на спине — это положение расслабляет мышцы челюсти. Если при этом имеются и другие факторы, провоцирующие храп — шумная ночь обеспечена. К числу таких факторов относятся: наличие полипов и новообразований в носу, насморк, нарушения строения носовых ходов, а также болезни и состояния, при которых ослабевают мышцы челюстей.

Как надо спать?

Храпящим людям следует спать на боку. Чтобы человек не переворачивался на спину, можно воспользоваться известным приемом: пришить на спину ночной одежды карман, куда класть теннисный мячик. В принципе, можно спать на животе — тогда желания храпеть не возникает. Но при этом надо регулировать подушками положение шеи относительно корпуса, потому что при ее чрезмерном изгибе повышается риск пережимания нервов, особенно у пожилых людей.

Вывод

Выбор позы для сна во время болезни особенно важен. Бессонница, частые пробуждения, беспокойный сон и, как следствие, недосып сами по себе негативно влияют на здоровье, замедляя процесс выздоровления. В то же время крепкий здоровый сон — эффективное «лекарство» для людей с любыми проблемами.

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