Продукты, содержащие E102, опасны для детей и астматиков 

E102 являются инициалами, которые можно найти на этикетках ряда пищевых продуктов. Отслеживание наличия этого дополнения очень важно для людей с астмой или с повышенным аллергическим статусом. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что E102 — это код вещества тартразина, широко используемого в пищевой промышленности. Как видно из кодового названия, татразин — это краска (все диетические добавки, отмеченные E, а первая цифра 1 — красители). Тартразин имеет очень приятный желтый цвет и используется для улучшения цветового оттенка различных продуктов — сладостей, безалкогольных напитков, закусок, желе, супов быстрого приготовления и многое другое. Увы, во многих случаях тартразин также используется для восстановления утраченного желтого цвета пищевых продуктов, которые остались и соответственно осветлились. E102 разрешен для использования в пищевой промышленности как в Соединенных Штатах, так и в Европейском союзе. Однако отсутствие запрета не означает, что оно полностью безопасно, особенно в высоких дозах. Именно по этой причине дополнение E102 не должно использоваться в Австрии и Норвегии по отдельным решениям местных органов власти. Имеются данные о том, что повышенная восприимчивость к тартразину очень распространена у людей, которые не переносят ацетилсалициловую кислоту (аспирин). Поэтому люди, страдающие аллергией на аспирин, также не должны есть продукты E102. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.