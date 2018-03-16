Откуда не ждали: «безобидные» привычки, провоцирующие набор лишнего веса

Большинство привыкли полагать, что только питание и малоподвижность провоцируют возникновение лишнего веса, но порой отражаться на фигуре могут и менее очевидные вещи. Речь идет о «безобидных» на первый взгляд привычках, которые чреваты набором лишних кг. Зубы Чтобы отучить себя перекусывать перед сном, достаточно почистить зубы примерно через полчаса после ужина. Вкус пасты во рту, как показывают некоторые исследования, нередко заставляет человека отказывать себе во «вкусняшках» после основного приема пищи. Алкоголь После трудного рабочего дня многие желают расслабиться и отдохнуть, и каждый делает это по-своему. Нередко вечером человек позволяет себе бутылку пива или несколько бокалов вина, но это отнюдь не лучшая идея, поскольку такие напитки содержат много сахара. Недосып Чувство усталости и раздражения, вызванное недосыпом, вгоняет организм в стресс. Кроме того, исследования ученых доказывают, что нехватка сна негативным образом отражается на фигуре. В частности, те, кто спит менее шести часов в сутки, в течение следующего дня потребляют в среднем на 400 больше ккал, нежели те, кто высыпается. Гаджеты Этот пункт имеет непосредственную связь с предыдущим. Почти все современные граждане перед сном любят расслабиться за ноутбуком или смартфоном. Однако синее излучение от экрана затормаживает выработку мелатонина, готовящего нас ко сну. В итоге организм думает, что сейчас еще день, заставляя себя бодрствовать. Это ведет к недосыпу, а в перспективе и к набору веса. Ужин Многие во время трапезы предпочитают делать это не на кухне, а сидя на диване перед телевизором. Это достаточно опасно для фигуры, ведь если мозг занят чем-то другим, то и чувство насыщения приходит несколько позже. За это время человек, даже не замечая этого, съест куда больше приемлемой нормы. Дела Некоторые предпочитают работать в вечернее время или после основной работы заканчивают с делами, проверяя почту и разбираясь с другими «мелочами». Однако чаще всего такие действия сопровождаются стрессом, влекущим за собой усиленную выработку кортизола. Последний вынуждает тело копить жир «про запас», а еще волнение часто идет в паре с желанием «отвлечься» шоколадкой или чем-то вроде. Поэтому по возвращении домой работу лучше оставлять за дверью. Отдых Некоторые сразу после приема пищи решают расслабиться на диване или вздремнуть, но это плохая идея. В частности, диетологи рекомендуют сразу по окончании трапезы отправиться на прогулку продолжительностью 15-20 минут. Благодаря движению тело начнет активнее сжигать калории, а вот отдых на диване имеет совсем обратный эффект.