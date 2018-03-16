5 случаев, когда вода приносит вред

Случай №1 Нельзя пить воду непосредственно перед сном, поскольку посреди ночи вам придется проснуться, чтобы сбегать в туалет. Сможете ли вы потом легко уснуть или промучаетесь до утра бессонницей, не известно. Кроме того, когда мы отдыхаем, почки работают медленнее, чем днем. С утра вы можете увидеть в зеркале отечное лицо.

Случай №2 Нельзя пить воду во время интенсивной тренировки, поскольку вы можете «переборщить» с водой, что приводит к вымыванию из организма электролитов. Это, в свою очередь, может вызвать головную боль и тошноту. Помимо того, лишнее количество жидкости в организме дополнительно нагружает сердце.

Случай №3 Нельзя запивать водой острую пищу, потому что жжение во рту провоцирует вещество под названием капсаицин. «Погасить» его можно, например, молоком, а вода только распространит его по ротовой полости и пищеводу.

Случай №4 Нельзя запивать обед водой, можно заработать несварение. Причина в том, что во время еды у нас активно вырабатывается слюна, в которой содержатся ферменты, необходимые для правильного пищеварения. Напитки количество слюны снижают.

Случай №5 Нельзя пить слишком много воды. Избыточное количество жидкости в организме ведет к вымыванию натрия и череде неприятных последствий этого процесса. При злоупотреблении жидкостью развивается болезнь гипонатриемия. Она может вызвать: судороги; спутанность сознания; головокружение; депрессию.