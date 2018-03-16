Ещё
5 случаев, когда вода приносит вред
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 случаев, когда вода приносит вред 

WomanHit.ru 16 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
Случай №1  Нельзя пить воду непосредственно перед сном, поскольку посреди ночи вам придется проснуться, чтобы сбегать в туалет. Сможете ли вы потом легко уснуть или промучаетесь до утра бессонницей, не известно. Кроме того, когда мы отдыхаем, почки работают медленнее, чем днем. С утра вы можете увидеть в зеркале отечное лицо.
Случай №2  Нельзя пить воду во время интенсивной тренировки, поскольку вы можете «переборщить» с водой, что приводит к вымыванию из организма электролитов. Это, в свою очередь, может вызвать головную боль и тошноту. Помимо того, лишнее количество жидкости в организме дополнительно нагружает сердце.
Случай №3  Нельзя запивать водой острую пищу, потому что жжение во рту провоцирует вещество под названием капсаицин. «Погасить» его можно, например, молоком, а вода только распространит его по ротовой полости и пищеводу.
Случай №4  Нельзя запивать обед водой, можно заработать несварение. Причина в том, что во время еды у нас активно вырабатывается слюна, в которой содержатся ферменты, необходимые для правильного пищеварения. Напитки количество слюны снижают.
Случай №5  Нельзя пить слишком много воды. Избыточное количество жидкости в организме ведет к вымыванию натрия и череде неприятных последствий этого процесса. При злоупотреблении жидкостью развивается болезнь гипонатриемия. Она может вызвать: судороги; спутанность сознания; головокружение; депрессию.
WomanHit.ru: последние новости
Как соблюдать гигиену слуха Как бороться с пищевой зависимостью Джоли не вынесла воссоединения Питта и Энистон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность36
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение