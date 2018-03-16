Тревожный знак: о чем сигнализирует постоянная усталость

Многие списывают усталость на недосып или занятость на работе, и нередко это действительно можно объяснить некоторыми факторами. Однако если это чувство не проходит длительное время, следует обратиться к врачу, поскольку хроническая усталость может служить симптомом целого ряда недугов.

Дефицит железа

При указанной проблеме или в случае анемии организм снижает производство гемоглобина, в связи с чем клетки несколько хуже снабжаются кислородом, откуда и появляется усталость. Человек, страдающий от нехватки железа, может иметь нетипичные для него вкусовые предпочтения, жаловаться на постоянно холодные конечности, повышенную хрупкость костей, а еще среди симптомов имеется бледная кожа и болезненный на вид язык. Печень

Зачастую гепатит А, В или С идет в паре с чувством постоянной усталости, а также этот симптом проявляется во время нарушения оттока желчи. Подобный симптом нередок при циррозе печени и в случае воспаления желчных протоков. Если помимо усталости пациент жалуется на боль в правом подреберье, чувство тошноты и плохой аппетит, следует показаться врачу. Витамин В12 Витамин данной группы встречается чаще всего в продуктах животного происхождения, в связи с чем от его нехватки страдают в большинстве своем вегетарианцы. Вместе с усталостью признаком упомянутого нарушения может оказаться плохое настроение, необоснованное беспокойство, а также бледность, мутность зрения, покалывание или онемение в области конечностей. Щитовидная железа

Хроническая усталость может сопровождать нарушения в работе шетовидки, и это в итоге чревато рядом неприятных последствий для организма. Чтобы подтвердить диагноз, следует обратиться к врачу, но ни в коем случае не начинать лечение самостоятельно. Обезвоживание

Человек часто не замечает, что страдает от хронического обезвоживания собственного организма, что в итоге может служить причиной значительного числа проблем со здоровьем. Помимо непосредственно усталости, упомянутый недуг сопровождается настойчивым аппетитом к сладкому и, кроме того, проблемами со сном. Кишечник

При болезнях кишечника в организме человека возрастает количество вредоносных бактерий. После их гибели выделяется больше нормы токсинов, которые провоцируют чувство усталости.]]>