Очищаем кожу лица в четыре этапа

Sobesednik.ru узнал основные принципы эффективного и здорового очищения кожи лица от косметических средств.

Шаг 1: сначала — глаза

Косметологи советуют начинать с глаз. То есть убирать тушь двухфазным средством. В этом процессе есть важный нюанс: косметику с ресниц и век никогда не стирают. Схема всегда одна: сначала очищающее средство наносится, потом, спустя минуту, убирается — и то и другое промакивающими движениями. Двухфазным средством для ресниц, кстати, почти всегда можно удалять и остатки помады с губ.

Шаг 2: убираем лишнее

Под лишним в данном случае понимаем ту косметику, что утром была нанесена на кожу, и атмосферные загрязнения, которые, безусловно, осели на ней за день. Тут в ход может пойти молочко: его наносим ватным тампоном и оставляем на пару минут, после чего убираем чистым. Если ваше очищающее средство — мусс или гель, он наносится массажными движениями и смывается водой. В последнее время стала популярной японская система очищения, в которой косметика удаляется с помощью двух средств — гидрофильного масла и кремообразного состава. То и другое смывается водой.

Шаг 3: очищаем после очистки

Теперь в ход идет тоник. Он обязательно нужен после молочка, однако и после моющих средств не стоит от него отказываться — даже если кажется, что кожа и так чистая. По большому счету тоник нужен для того, чтобы удалить остатки очищающего средства: они содержат ПАВы, которые могут раздражать кожу. Заодно тоник позволяет сделать «контрольный выстрел» — то есть убрать и следы косметики, которые вы по какой-то причине могли пропустить. Контакт с водопроводной водой — еще одна причина его использовать.

Шаг 4: очередь за маской

Пришел черед маски — в том числе очищающей. Что, казалось бы, еще нужно очищать? Маска работает с глубокими загрязнениями, вытягивая их из пор, а также с отмершими частичками кожи. Заодно ухаживает. 2–3 раза в неделю ритуал очищения стоит дополнять ею. 1–2 раза вместо маски — скраб или пилинг. Однако эти средства не всем подходят, к тому же современные косметологи советуют ими не увлекаться.

А что потом?

А дальше — то, что относится к уходовым средствам: сыворотка и крем, которые наносятся друг за другом. Можно ли исключить что-то? Вполне, но лучший результат они дают, выступая дуэтом.

Важно!

Косметологи рекомендуют смывать даже те средства, которые по информации производителя не требуют этого.

Кстати

Вечером — не значит перед сном. Желательно сделать это несколько заранее, чтобы все косметические продукты успели «усвоиться»: сыворотка — впитаться, нанесенный после нее крем — тоже, а вы — убрать его остатки салфеткой. Если приучить себя очищать кожу, например, сразу после возвращения с работы или хотя бы за час до сна, вопрос «когда делать маску» отпадет сам собой.