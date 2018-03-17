Елена Летучая легла в клинику из-за лишнего веса

Елена Летучая ведет подготовку к летнему сезону. Зимой, как известно, соблюдать диету гораздо сложнее. Поэтому весной многие девушки ломают голову над вопросом: как похудеть максимально быстро и результативно? Летучая призналась: у неё после зимы «осели» на фигуре три лишних килограмма. Бороться с ними Летучая будет за границей.

На днях Елена прилетела в Испанию, где легла в специализированную клинику. Ей была составлена индивидуальная программа похудения. Впереди телеведущую ждут несколько дней ограничений в еде и процедур, направленных на борьбу с лишним весом, детокс и общее восстановление сил. Звезда «Ревизорро» рассказала подписчикам в Инстаграм о том, какие цели поставила для себя в поездке.

«При росте 176, 5 мой вес сегодня 60,4, а мне комфортно быть 57-58 килограммов. Скидываем два килограмма… — поделилась Елена. — Это райское место для восстановления здоровья, хорошего самочувствия и очищения. Я, кстати, в таком месте впервые, поэтому с удовольствием буду делиться с Вами».

Любопытно, что недавно в прессе стали появляться сообщения о возможной беременности Летучей. Такие выводы были сделаны в окружении Елены из-за изменений в её фигуре: формы телеведущей заметно округлились. Поездка телеведущей в Испанию поставит точку в разговорах о её «положении». Уже скоро она будет вновь демонстрировать поклонникам идеальный пресс и подтянутую фигуру.