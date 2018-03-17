Лена Ленина села на особую диету

Светская львица и писательница Лена Ленина опубликовала в Инстаграме фото с Мальдив.

На снимке девушка в широкой черно-белой шляпе в крупный горох и просторном платье «под зебру» сидит на яхте со связкой зеленых бананов. «Села на банановую диету. Обещают минус 5 кг за 5 дней. Но, боюсь, будет плюс 5. А вам какие диеты больше нравятся?» — спросила у своих поклонников Ленина.

Читатели отметили, что Лене не стоит доверять сомнительным диетам, ведь бананы достаточно калорийны, кроме того, в них содержится много сахара, что превратит диету, направленную на потерю массы, в методику набора лишних килограммов. Кроме того, некоторые читатели посчитали, что в своем весе Ленина выглядит очень хорошо, и ей не нужно ничего убирать.