Главные мифы о пластической хирургии

В нашем мире широко распространены пластические операции — практически все девушки хоть раз в жизни думали о том, что бы можно было в себе исправить. Рассказываем, почему многие мифы о пластической хирургии неверны, как давно появилась идея исправлять внешность и разбираем статистику. Краткая история

Удивительная вещь, но операции по изменению своего внешнего вида зародились ещё до нашей эры. Первые упоминания о таких процедурах восходят к 1500 году до нашей эры, к временам изобретения папируса в Египте. Вмешательства для изменения недостатков практиковались также и в древней Индии — по сохранившимся документам можно сделать вывод, что ещё в 800 году до нашей эры там существовала процедура изменения формы носа.

Европейская эстетическая медицина начала активно развиваться лишь в 17 веке — основателем считают итальянца Гаспаро Тальякоцци, который восстанавливал поврежденные носы и разработал собственную методику.

Первая Мировая война дала новый толчок к развитию практической хирургии. После войн с фронта возвращались миллионы покалеченных солдат, которые хотели исправить свою внешность от дефектов и вернуть себе нормальную жизнь. Сейчас медицина развивается семимильным шагами, поэтому технологии развиваются каждый год и становятся только безопаснее.

Мы часто слышим о пластической хирургии различные истории, призванные отвадить нас от нее — и вот наш топ-3 заблуждений. 1. Пластика всегда заметна

Не стоит считать «жертв» данной индустрии наглядными примерами всех пластических операций вообще. Некоторые из них сделаны настолько искусно, что, не выискивая нарочно признаки операций, вы ни за что не отличите их результаты от результатов удачного смешения генов родителей. 2. Пластику делают только люди, у которых проблемы с психикой

Нет, нет и еще раз нет. В 21 веке не стоит судить о человеке лишь потому, что он решил сделать себе, например, ринопластику. Если человеку для достижения гармонии с собой нужно что-то переделать, то это не сигнализирует о том, что у него что-то не так — человек просто стремится нравиться себе и окружающим. 3. После имплантации молочных желез нельзя кормить ребёнка грудью/может появиться рак/нельзя летать на самолете

Тоже неверно — современные методы имплантации никак не влияют на способность женщины кормить. Даже если оболочка импланта повредится, силикон не похож на жидкость, и потому не будет вытекать из импланта и попадать в грудное молоко. Имплант не может повредиться из-за выского давления на борту самолета; также не выявили никакой зависимости между появлением рака груди и наличием имплантов у женщин. Сравнение статистик раньше и сейчас

В России, к сожалению, официальной статистики по эстетическим операциям нет — есть лишь скудные опросы Левада-центра , в которых лишь 0,2% женщин открыто признались, что ложились на стол к хирургу. Обратимся к статистике из США.

Американское общество пластических хирургов публикует множество различных статистик, которые они тщательно собирают с конца прошлого века. Так, статистика утверждает: самой популярной операцией и в 2000, и в 2016 остаётся коррекция груди — подтяжки, импланты, изменение формы — с начала века к ним обращаются на 30% чаще. Интересно также, что из всех операций лишь 8% от общего числа сделано мужчинами.

По общей тенденции видно, что с начала века люди все чаще обращаются к хирургам для исправления своих недостатков.

В этом нет ничего плохого — если человек уверен, что после операции будет чувствовать себя лучше, то никто не должен порицать его за свое решение изменить внешность. Главное — это найти действительно хорошего хирурга и не скупиться на хирургический центр.

Единственные противопоказания к таким процедурам — наличие психических заболеваний и слишком сильная тяга к постоянному изменению себя. Если человек делает одну-две действительно необходимые ему операции, то никто не вправе ему запретить; если это становится манией, то стоит сначала обратиться к психологу.