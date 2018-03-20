Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин

В результате совместного исследования ученых из США и Финляндии были определены цифры возраста, которые коррелируют с высоким риском смертности от последствий сосудистых патологий.

Исследователями были приняты во внимание данные, касающиеся разных полов и рас. В рамках проекта его авторы (сотрудники Центра Здоровья в Техасе и сотрудники Центральной больницы при Хельсинкском университете) проанализировали несколько тысяч историй болезней.

В итоге врачами был сделан вывод: мужчинам необходимо пристальнее следить за отклонениями в самочувствии после сорока лет, женщинам — до тридцати лет.

Как выяснил МедикФорум, именно в указанных возрастных категориях у представителей двух полов статистически сильнее всего вырастала вероятность пострадать от инфаркта или инсульта.

По словам ученых, наиболее значительными факторами, повышающими такой риск, являются вирусные инфекции, снижение иммунитета, курение, гипертония и ожирение.

Ранее ученые высказывались о том, что склонность к инфарктам в связи с ожирением у мужчинам и женщинам связана с жироотложением разных видов.