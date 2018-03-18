Инъекции ботокса против мигрени

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило новый метод лечения пациентов, страдающих хронической мигренью, инъекцией ботулинического токсина, более известной как ботокс.

Как утверждают ученные, данное вещество можно использовать для лечения пациентов с тяжелой головной болью в течение 15 или более дней.

Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что ботулинический токсин синтезируется бактериями Clostridium Botulinum. В редких случаях эти анаэробные бактерии являются причиной редкой, но очень опасной болезни — ботулизма.

Ботулинический токсин действует на нервные клетки и вызывает паралитический эффект. Считается, что ботокс является самым сильным биологическим ядом. Было описано несколько различных видов ботулинического токсина, причем преимущественно тип A используемого для косметических и медицинских целей. Тип B намного реже.

Ботокс — это нейротоксин, который блокирует передачу нервных импульсов от нейрона к мышечному волокну. После инъекции данным веществом мышца временно парализована, не укорачивается и, следовательно, не морщит кожу, которая над ней.

По словам экспертов, одна столовая ложка токсина может убить почти все население Центральной Европы, инъекции в минимальных количествах являются безвредными для людей. Кроме того, введение ботокса в мышцы не может вызвать ботулизм.