Суперсмеси для здоровья и иммунитета

Мы живем в суровом российском климате с долгой зимой, перепадами температур, дефицитом солнечных дней. Поэтому в начале весны и в осенне-зимний период у многих нередко возникают простудные заболевания. За долгое время жизни в таком климате в народной традиции сложились особые способы укрепления иммунитета. Это биологически активные смеси из плодов, ягод, меда и т. д.

Ниже представлены рецепты таких смесей. Большинство из них обладают множественным полезным действием. Кроме того, они являются настоящими лакомствами. А если они еще укрепляют здоровье и поднимают иммунитет, они просто бесценны! Мед с лимоном: классический рецепт для укрепления иммунитета

Ошпарьте кипятком 5 крупных лимонов. Тщательно очистите шкурку (она дает горечь). Нарежьте лимоны ломтиками и удалите косточки. Затем смешайте их с 2 стаканами меда. Пропустите смесь через блендер для получения однородной массы. Если нет блендера, можно пропустить ее через мясорубку. При желании можно добавить 0,5 ч. ложки корицы. Получится приятная на вкус кисло-сладкая масса.

Важно!

Мед очень полезен для здоровья. Он обладает научно подтвержденными антибактериальными и антивирусными свойствами. В народной медицине он применяется для облегчения симптомов кашля, а также для заживления ожогов и ран.

Существует множество разнообразных сортов меда. В России самыми популярными являются липовый, гречишный, клеверный, акациевый и т. д. Для других климатических зон характерны такие виды меда, как авокадовый, эвкалиптовый, мед с верблюжьей колючки.

Однако у некоторых людей мед может вызвать аллергию (особенно это относится к некачественному или застарелому продукту). Были зарегистрированы единичные случаи отравления младенцев, получавших для питания смеси, содержащие мед.

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Переложите смесь в банку и отправьте в холодильник. С поздней осени до весны ежедневно употребляйте 1-2 ст. ложки смеси. В период простуды можно съедать по 2-3 ст. ложки. Только не добавляйте ее в чай! Мед не любит горячих жидкостей.

Когда одна банка закончится, приготовьте следующую и т. д.

На заметку!

Лимон содержит большое количество витамина С, также он богат органическими кислотами и эфирными маслами. Употребляется при авитаминозе и гиповитаминозе. Средневековые врачи применяли его в качестве профилактического средства от чумы и как противоядие при змеиных укусах и других отравлениях.

Сейчас лимонный сок и лимонное масло применяются в фармакологии для улучшения вкуса и запаха лекарств. Также лимон широко используют в косметологии для отбеливания лица, избавления от веснушек и пигментных пятен, приготовления кремов и масок. Мед с грецкими орехами и имбирем

Для приготовления этой смеси понадобится 2 стакана очищенных грецких орехов, 1,5 стакана меда и корень имбиря величиной с фалангу большого пальца (больше не надо, так как имбирь имеет жгучий вкус).

На заметку!

Имбирь с древних времен широко применялся в кулинарии. Отличается острым вкусом и пряным ароматом. Обладает антисептическими и противогрибковыми свойствами. Действует противовоспалительно в полости рта и горла. Настой имбиря с лимоном и медом значительно облегчает простудные явления.

Благодаря своим вкусовым и целебным свойствам имбирь широко используется в кухнях народов разных стран. Его добавляют в алкогольные напитки, настойки, пиво, выпечку. Он входит в состав приправы карри. Маринованный имбирь употребляют как приправу к суши и роллам. Его применяют при приготовлении мясных блюд, он не только добавляет мясу пикантный вкус, но и делает его более мягким.

Затем переберите орехи и нашинкуйте небольшими кусочками. Очистите кожицу имбиря тонким слоем, затем натрите его на мелкой терке. Положите все это в стеклянную посуду и залейте медом. Хорошо перемешайте и отправьте в холодильник. Употребляйте по 1-2 ст. ложки в день.

Это интересно!

Грецкие орехи отличаются прекрасным вкусом и большой питательностью. Широко употребляются в кулинарии для производства халвы, конфет, кондитерских изделий.

Рекомендуются при авитаминозе, истощении и атеросклерозе. В народной медицине считаются полезными для сердца, мозга, печени, а также для укрепления мужской потенции (последнее особенно относится к орехам с медом).

Важно: неочищенные орехи можно хранить до 1 года, а очищенные до 6 месяцев, после чего они теряют полезные свойства.

В Закавказье встречаются огромные деревья, в обхвате до 8 м, приносящие урожай до 1,5 тонн орехов. Сухофрукты с орехами, лимоном и медом

Чтобы приготовить такую смесь, нужно взять 1 стакан изюма, 1 стакан кураги, 0,5 стакана грецких орехов, 1 стакан жидкого меда и 1 лимон.

Совет!

Изюм содержит большое количество глюкозы. Как и большинство сухофруктов, он полезен для сердца и мозга. Если вы применяете его для выпечки, перед добавлением в тесто рекомендуется сначала нарезать его, затем обвалять в муке и после этого добавить в тесто. Тогда ягоды не скопятся в одном месте выпечного изделия, а распределятся в нем равномерно.

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По отдельности залейте изюм и курагу горячей водой и оставьте на полчаса для размягчения. После этого воду слейте, курагу нарежьте на кусочки, а изюм оставьте, как есть.

Важно!

Курага представляет собой сушеные абрикосы без косточек. Она ценна не только большим количеством витаминов, но, прежде всего, высоким содержанием калия, исключительно полезного для сердечной деятельности.

Для изготовления 1 кг кураги требуется 3-4 кг абрикосов. Если в процессе сушки на плоды попадает влага, их цвет становится темным. По производству кураги в мире лидируют Турция и американский штат Калифорния.

Большинство кураги, имеющейся в продаже, изготавливается с применением оксида серы, консервантов и пр. Они токсичны, зато придают ей красивый оранжевый цвет. При постоянном применении такой кураги у некоторых чувствительных людей может появиться аллергия, болезни легких и даже астма.

Орехи переберите и нашинкуйте кусочками. Лимон ошпарьте, очистите шкурку (она придает горечь), нарежьте и удалите семена.

Залейте компоненты медом. Тщательно перемешайте, положите в стеклянную посуду и поставьте в холодильник.

Смесь получается сладкой, калорийной. Ее достаточно употреблять по 1 ст. ложке в день, запивая водой или холодным чаем. Лимон с чесноком и медом

Для этой смеси понадобится 3 крупных лимона, 3 головки чеснока и 300 г меда.

Лимоны ошпарьте и срежьте кожицу. Нарежьте плоды на куски и удалите косточки.

Чеснок очистите и нарежьте. Затем пропустите лимоны и чеснок через блендер, пока масса не станет однородной. Добавьте мед и хорошо перемешайте.

Поместите смесь в банку и поставьте в холодильник. После застывания она станет кремообразной и приобретет нежный вкус. Принимайте ее по 1 ст. ложке в день.

Это интересно!

Чеснок стали культивировать около 5 тысяч лет назад. Он входил в рацион рабочих, строивших египетские пирамиды. Им давали его для увеличения силы, считалось, что он повышает производительность труда.

Чеснок оказывает мощное бактерицидное, антивирусное и противогрибковое действие. Он способствует росту иммунитета и повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Как добавка к пище, он предотвращает отравление некачественными продуктами.

В настоящее время крупнейшим производителем чеснока является Китай. На втором месте стоит Индия. Кедровые орехи с медом: кладезь здоровья

Для этой смеси вам понадобится 300 г очищенных кедровых орешков и 1 стакан меда.

Положите орешки в стеклянную банку, залейте медом и тщательно перемешайте. Поставьте в холодильник. Смесь будет готова после 3-4дней настаивания.

Считается, что такая смесь особенно эффективна для мужского организма, она помогает работе половой сферы.

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На заметку!

Кедровые орехи представляют собой семечки мощного дерева — кедровой сибирской сосны. В ботаническом смысле они не являются орехами, но это название укрепилось за ними в обиходе. Они содержат большое количество полезных веществ, поэтому очень высоко ценятся. Также они считаются экологически максимально чистыми, так как сибирская сосна растет в тайге, куда не попадают промышленные выбросы. Кедровые орехи показаны при авитаминозе, для увеличения иммунитета и восстановления сил. Россия является крупнейшим производителем этих орехов в мире. Клюква с медом

Для этой смеси запаситесь клюквой и густым медом в пропорции 1:1.

Сполосните клюкву и тщательно слейте воду. Измельчите ягоды блендером в кашицу. Затем добавьте к ней мед и хорошо перемешайте. Переложите в банку и поместите ее в холодильнике. Ешьте по 1 ст. ложке 2 раза в день. Во время простуды можно есть эту смесь 3-4 раза в день.

На заметку!

Клюква богата органическими кислотами и многими витаминами. Но главное, она содержит очень большое количество витамина С. В этом она не уступает плодам цитрусовых и клубнике. Из нее делают морсы, соки и т. п.

Клюква обладает мочегонным, противовоспалительным и противоцинготным действием. Ее употребляют при простуде и авитаминозе. Также она обладает освежающим и бодрящим эффектом, по этой причине клюквенный морс дают пить ослабленным людям и пациентам в больнице.

Ягоды клюквы можно хранить в бочках или банках с водой. В таком виде они могут стоять до одного года. Брусника с медом

Эта смесь готовится так же, как клюквенная (см. выше). Норма приема — та же.

На заметку!

Ягоды брусники обладают мочегонными, бактерицидными и противоглистными свойствами. Также их употребляют при анемии, авитаминозе и как витаминное средство.

Брусничный морс прекрасно утоляет жажду. При регулярном употреблении нормализует кровяное давление. В народной традиции брусничный морс применяется как средство для снятия похмельного синдрома.

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Используются не только сами ягоды, но и листья. Настой из листьев брусники употребляется как мочегонное и дезинфицирующее средство. Калина с сахаром

Такая смесь является испытанным народным средством от простуды и кашля. Она также помогает понизить температуру.

Для ее приготовления перетрите ягоды калины с сахаром в пропорции 1:1. Смесь надо хранить в холодильнике. Принимать по 1 ст. ложке 1-2 раза в день. Но бесконтрольно увеличивать ее потребление нельзя, так как это может вызвать понижение давления и слабость.

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