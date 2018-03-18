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Электронные сигареты приводят к накоплению жира в печени
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Электронные сигареты приводят к накоплению жира в печени 

Nauka24news.ru 8 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Курение электронных сигарет может привести к накоплению жира в печени, утверждают эксперты Университета медицины и науки Чарльза Р. Дрю.
Руководитель исследовательской группы Теодор Фридман говорит: «Популярность электронных сигарет быстро растет из-за рекламы, в которой говорится, что они более безопасны, чем обычные. Но поскольку дополнительный жир в печени может нанести ущерб здоровью, мы делаем вывод, что Е-сигареты не так безопасны для потребителей. Наши данные имеют важные последствия для общественного здравоохранения».
Фридман отметил, что долгосрочные эффекты электронных сигарет на болезни печени, риск диабета, сердечных заболеваний или инсульта неизвестен. В ходе трехмесячного эксперимента калифорнийские ученые наблюдали у мышей с отсутствием гена для аполипопротеина Е, что делает их более склонными к развитию болезни сердца и жира в печени. Все животные получали диету с высоким содержанием жира и холестерина. Одна группа мышей была помещена в камеру, где их подвергли воздействию сигаретного аэрозоля, так что уровень никотина в крови был аналогичен уровням у курильщиков и пользователей электронной сигареты.
Затем исследователи собрали образцы печени и смотрели на гены, пораженные электронными сигаретами, с используя анализ последовательности РНК. Они обнаружили изменения в 433 генах, которые были связаны с развитием жировой печени и ее прогрессированием у мышей, подвергшихся воздействию электронных сигарет. Кроме того, ученые нашли, что гены, связанные с циркадными ритмами), были изменены у грызунов, подвергшихся воздействию Е-сигарет. Известно, что дисфункция циркадного ритма ускоряет развитие заболевания печени, включая жирные заболевания. «Наши результаты дают поддержку политикам и регулирующим органам для принятия превентивных мер, чтобы остановить широкое использование электронных сигарет среди детей и взрослых», -отметил Фридман.
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