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Медики рассказали, как избавиться от жира на животе
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Медики рассказали, как избавиться от жира на животе 

МедикФорум 17 часов назад
Фото: МедикФорум
Одним из самых эффективных способов «сжечь» висцеральный жир являются аэробные упражнения, -поэтому тем, кто хочет стать стройнее, ученые советуют как можно чаще практиковать активность, которая заставляет пульс учащаться, — легкий бег, ходьбу, езду на велосипеде. Также следует придерживаться минимум трех базовых принципов в питании. В частности, исследование Университета Дьюка показало, что бег эквивалентный 20 километрам в неделю гарантировано помогает похудеть в области талии и живота. Помимо этого, как выяснил МедикФорум, специалисты рекомендуют для активного жиросжигания в талии и животе регулярно есть клетчатку. Согласно данным, приведенным в журнале Prevention, обогащение ежедневного рациона клетчаткой, приводит к уменьшению висцерального жира на 3,7%. В целом, по словам ученых, коррекция питания является самым простым способом обрести плоский живот. Диетологи порекомендовали есть больше белка, источником которого является кисломолочная продукция, постное мясо и бобовые. «Диета с высоким содержанием белка поможет предупредить инсулинорезистентность, одну из причин образования жира на животе в старшем возрасте», — сказал в связи с этим руководитель Клиники лечения ожирения (Obecity Clinic at Cornell) доктор Луис Аронн.
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