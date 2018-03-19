Неожиданные причины неприятного запаха изо рта

Несмотря на активную заботу о собственном свежем дыхании, едва ли не у каждого может возникнуть неприятный запах изо рта. Эксперты назвали несколько неожиданных причин такой ситуации, а также рассказали, каким образом с этим бороться. Кислотный рефлюкс

Зачастую он спровоцирован пищевыми привычками индивида и процессом воспаления пищевода. Неприятный аромат при этом вызван кислотой, которая поднимается вверх по пищеводу. Данный недуг также может быть вызван диабетом, болезнями почек и печени, а при подозрении на кислотный рефлюкс стоит отказаться от наличии в рационе фаст-фуд, кофе и спиртного, а еще лучше обратиться к врачу.

Кетогенная диета

Довольно востребованная в современности диета работает при практически полном исключении углеводов из рациона, но при этом предполагает наличие максимума жиров. Если следовать такому питанию, у индивида может производиться повышенное количество ацетона, выделяется который непосредственно с дыханием и, кроме того, мочой.

Головная боль

Несвежее дыхание может появиться даже из-за головной боли, которая является симптомом синусита, гайморита и прочих респираторных инфекций. Такие заболевания нужно оперативно лечить, чтобы они не вызвали большее количество осложнений.

Палеодиета

Еще одна современная диета предусматривает отказ человека от углеводов непосредственно в пользу белков, но при этом объем аммиака в организме человека возрастает. Этот элемент, как правило, выводится посредством дыхания, что провоцирует неприятный запах. Чтобы избавиться от этого эффекта, специалистами рекомендовано употреблять большие объемы оливкового и кокосового масел, а также в рацион можно добавить семечек, орехов и некоторые виды фруктов.

Недоедание

Плохой запах во время дыхания может быть вызван голодом, поскольку при недоедании производство слюны снижается, а именно сухость во рту провоцирует появление не слишком приятного аромата. Слюна препятствует размножению бактерий, которые становятся причиной возникновения у человека несвежего дыхания, а чтобы избавиться от этой проблемы, нужно чаще перекусывать или пить больше воды.