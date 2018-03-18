Необычный запах мочи: когда стоит принюхаться?

СодержаниеКак образуется моча?Состав мочи и здоровьеЗапах аммиакаЗапах прелых яблокСладкий запах«Мышиный» запахПитание и запах мочи

Здоровый человек привычно не обращает внимания на результаты посещения туалета. При том, что в норме мы посещаем данное заведение от 4 до 9 раз в день, отходы нашей жизнедеятельности должны обладать весьма необычными характеристиками, чтобы привлечь наше внимание. Самая заметная из таких характеристик — запах. Свежая урина здорового человека ничем особенным не пахнет, поэтому если «аромат» появился — это серьезный повод озадачиться посещением врача.

MedAboutMe интересуется, о чем может говорить запах свежей мочи?

Как образуется моча?

За сутки вся кровь человека более 300 раз проходит через почки, где и происходит удаление из нее воды, солей, отходов жизнедеятельности и иных, более не нужных организму веществ.

Причем сначала образуется первичная моча, которая все еще похожа на плазму крови — и ее объем составляет 150-180 л, а потом в результате обратного всасывания, то есть реабсорбции остается всего лишь 1,5 л вторичной мочи. Итак, сначала кровь быстренько пробегает через почки, сбрасывая по максимуму то, что может оказаться ненужным, и течет, полностью очищенная, дальше. А в почках тем временем происходит второй этап фильтрации — более тщательный, при котором организм получает обратно глюкозу, витамины, аминокислоты, воду и соли. И только то, что уже совсем нам не нужно, назначается вторичной мочой и отправляется в мочевой пузырь.

Следует понимать, что сложная система двойной фильтрации, разработанная эволюцией и отточенная до совершенства, полностью обеспечивает главную задачу — выведение из организма лишних веществ. Поэтому не стоит, подобно приверженцам уринотерапии, пытаться использовать отходы, от которых наш организм уже избавился. Это не случайно потерянные вещества, а результат кропотливой работы одного из самых важных наших органов, обеспечивающих здоровье человека.

Состав мочи и здоровье

В норме у здорового человека в моче содержится множество различных веществ. Перечислим наиболее интересные и важные из них:

Мочевина.

За сутки организм взрослого человека выводит около 30 г этого вещества, которое является основным соединением, уносящим с собой из тела азот (80-90%). Доля мочевины возрастает, если человек налегает на пищу с высоким содержанием белка, а также при болезнях, при которых происходит разрушение белков тканей (диабет, опухоли, гипертиреоз и др.), или при приеме некоторых гормонов.

Креатинин.

Количество этого вещества в моче напрямую связано с активностью человека и объемом его мышечной массы: у мужчин его в среднем выделяется чуть больше, чем у женщин. Уровень креатинина растет при нарушениях работы печени, диабете, а также лихорадке, вызванной инфекциями.

Креатин.

Это соединение играет в нашем организме роль резервного макроэрга, то есть, запасной батарейки. Его часто находят в моче у детей, у которых креатина образуется больше, чем их мышцы могут переработать, а также у пожилых людей на фоне атрофии мышц. Креатин накапливается также при заболеваниях мышечной системы, диабете, гормональных патологиях, травмах и др. А вот у здоровых активных взрослых граждан его практически нет.

Мочевая кислота.

Это вещество у человека представляет собой конечный продукт переработки пуриновых оснований. Примерами могут служить аденин и гуанин, которые входят в состав ДНК. Если в рационе много продуктов, содержащих пурины — концентрация мочевой кислоты в моче будет расти, что не очень хорошо, так как это повышает риск образования кристаллов мочевой кислоты, например, в суставах и, как следствие, развития подагры.

Аминокислоты.

Аминокислоты в моче — это результат переработки белков, которые, напомним, состоят из аминокислот. В моче обычно можно найти глицин, гистидин, аланин, серин и глутамин. Их чрезмерное количество говорит о том, что человек болен. Чаще всего это заболевания почек, гипертиреоз, травмы, тяжело протекающие инфекции, опухоли, а также некоторые наследственные заболевания.

Органические кислоты.

В ходе многих реакций в нашем организме образуются самые разные органические кислоты, которые надо побыстрее вывести из тканей, чтобы не «захламлять» ими мышцы и прочие ткани. В этот перечень входят молочная, янтарная, уксусная, пировиноградная и другие кислоты. Их концентрация растет при повышенных физических нагрузках, диабете, нехватке пищи и кислорода.

Пигменты.

Разнообразные оттенки желтого у мочи — это результат присутствия пигмента стеркобилиногена, входящего в группу урохромов. Изменение концентраций пигментов из этой группы может говорить о проблемах с печенью и работой желчного пузыря, об отравлениях, а также о некоторых болезнях крови.

Запах аммиака

Когда мочевина накапливается в мочевом пузыре, бактерии, обитающие там, начинают ее активно использовать. При разложении мочевины образуется аммиак. Резкий бьющий в нос запах аммиака — одно из самых распространенных отклонений от нормы. Разовые случаи аммиачного запаха, исходящего от свежей мочи, не должны вызывать беспокойства. Но если такая ситуация наблюдается постоянно, необходимо обратиться к врачу. Среди возможных причин:

Обезвоживание: аммиачный запах исходит от мочи при нехватке жидкости в организме, например, на безводной диете или на фоне продолжительной диареи и рвоты. Концентрация мочевины при этом значительно возрастает, как следствие, растет и концентрация аммиака. Нередко такая ситуация наблюдается у беременных женщин, если они пьют слишком мало воды. Заболевания почек: при этом наблюдается повышение концентрации мочевины и иных азотосодержащих отходов. Такая ситуация может наблюдаться при наличии камней в почках, например. Болезни печени. Бактериальные инфекции мочевого пузыря: те самые бактерии в чрезмерном количестве перерабатывают больше мочевины и, как следствие, повышают концентрацию аммиака в конечном продукте. Кстати, аналогичный эффект может наблюдаться во время менопаузы, когда повышается риск инфицирования мочевыводящих путей и у женщин. Некоторые лекарства: запах аммиака может наблюдаться при употреблении препаратов кальция, железа и некоторых витаминов (например, В6). Запах прелых яблок

У больных диабетом 1 типа в крови организм вместо глюкозы начинает использовать для получения энергии жиры. А в этом случае продуктами отхода являются так называемые кетоновые тела: ацетон и летучие органические кислоты — ацетоуксусная и бета-оксимасляная. Они и придают характерный аромат прокисающих яблок моче и выдыхаемому воздуху.

Сладкий запах

А при диабете 2 типа наблюдается другая ситуация. Избыточный уровень глюкозы в крови приводит к тому, что и в моче концентрация сахара будет повышенной — это делает ее сладковатой и на вкус, и на запах. Не зря доктора прошлого пробовали мочу на вкус и точно определяли таким образом диабетиков. Этому симптому сопутствуют также постоянная жажда, повышенная утомляемость, учащенное ночное мочеиспускание, нарушение зрения и активизация молочницы.

Сладковатый характерный запах кленового сиропа — симптом одноименной болезни. Это редкое генетическое заболевание, при котором в крови накапливаются аминокислоты лейцин, изолейцин и валин. Продукты их распада выводятся с мочой и придают ей запах кленового сиропа.

«Мышиный» запах

Неприятный затхлый «мышиный» запах, запах плесени, исходящий от мочи, говорит о фенилкетонурии — это еще одно наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена аминокислоты фенилаланина, которое, в свою очередь, вызвано нехваткой определенных печеночных ферментов. Его выявляют при рождении ребенка. Если не начать лечение немедленно, болезнь приведет к тяжелым поражениям центральной нервной системы.

Питание и запах мочи

Некоторые продукты тоже меняют запах мочи:

Спаржа придает моче зловонный резкий запах, а также зеленоватый оттенок. Резкий запах аммиака может наблюдаться при питании с повышенным содержанием белка, а также при потреблении тмина. Кофе, чеснок и пиво заставляют мочу пахнуть, соответственно, кофе, чесноком и пивом. Пройдите тестВаш персональный IQ здоровьяПройдите этот тест и узнайте, во сколько баллов — по десятибалльной шкале — можно оценить состояние вашего здоровья.