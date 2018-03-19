7 неожиданных причин боли в пояснице

Пресловутые радикулит и остеохондроз, конечно, тоже хорошие версии. Но отнюдь не основные. Гораздо чаще болью в пояснице отдаются патологии внутренних органов.

Passion собрал консилиум врачей, чтобы обсудить эту сложную тему. И теперь мы можем предложить вам еще как минимум семь убедительных гипотез.

«Более чем в 50% случаев причиной боли являются проблемы с мышцами и связками, окружающими позвоночник, — говорит врач-невролог Клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде, Дмитрий Дымнич. — Такие боли обычно умеренно выражены, носят ноющий или тянущий характер, усиливаются при движениях, которые создают нагрузку на больную мышцу. Предрасполагающими моментами для появления подобных болей являются переохлаждение, непривычные физические нагрузки, сидячая работа, нарушение осанки, сколиоз».

Но довольно часто боль возникает в связи с различными поражениями внутренних органов, расположенных на уровне крестца и поясницы. Что же там может болеть? Почки

Болезни мочевыводящей системы (цистит, пиелонефрит, а особенно мочекаменная болезнь) чаще всего проявляются болью именно в пояснице. Причем боль может быть настолько острой, что вы и без наших рекомендаций поспешите вызвать «Скорую помощь». Язва

«Людей с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в 75% случаев беспокоят боли в области поясницы.

Еще одно заболевание желудочно-кишечного тракта, при котором может болеть спина, это острый панкреатит. Боль носит опоясывающий характер, локализуется в районе правого или левого подреберья, иррадирует в спину», — комментирует врач-терапевт Клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде Наталья Егоркина. Аппендицит

Наталья Егоркина отметила также, что иногда боли в спине, отдающие в поясницу, появляются при остром аппендиците. В основном это характерно для случаев, когда червеобразный отросток (аппендикс) находится позади слепой кишки. Конечно, это лишь одна из жалоб, а основными симптомами являются повышение температуры тела, раздражение брюшины, расстройство стула. Органы малого таза

При заболеваниях женских половых органов наряду с болью внизу живота может возникнуть боль в крестцово-поясничном отделе позвоночника. Причем она может вас беспокоить периодически во время менструации, при половых контактах, либо быть длительной и приобретать хронический характер. Кисты яичников

В большинстве случаев при боли в пояснице имеет смысл сделать УЗИ органов малого таза. «При объемных образованиях яичников, расположенных позади матки, может беспокоить боль в пояснице», — объясняет врач-гинеколог Клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде Ксения Василевская. Миома

При миоме матки характер и место боли зависят от расположения узла в матке, его размеров, и обусловлены растяжением брюшины, сдавлением нервных сплетений малого таза. «Часто выраженная и длительная боль при миоме матки связана с ее быстрым ростом, — говорит Ксения Василевская. — Однако остро возникшая боль может свидетельствовать о нарушении кровоснабжения миоматозного узла и требует экстренной медицинской помощи». Эндометриоз

По мнению нашего эксперта, механизмы возникновения боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника при эндометриозе связаны с поражением анатомических структур, расположенных позади матки: чаще всего крестцово-маточных связок и стенки прямой кишки. Боль возникает в результате воспаления, спаечного процесса и фиброза ткани при разрастании эндометриоидных очагов.

«При опущении внутренних половых органов пациенток беспокоит тянущая боль в области пояснично-крестцового отдела, которая усиливается при ходьбе, физической нагрузке и подъемах тяжести. Механизм боли при данной патологии связан с нарушением анатомического расположения органов малого таза, что приводит к нарушению венозного и лимфатического оттока», — комментирует врач-гинеколог Клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде Ксения Василевская.