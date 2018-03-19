5 упражнений для стройных ног

Пусть пока что наступила только календарная весна, в скором времени на улице уже станет гораздо теплее. Начнет пригревать солнце, а значит, вы сможете надеть своё любимое короткое платье. Но перед этим стоит позаботиться о красоте своих ног.

Сделать их стройными и подтянутыми помогут упражнения, для выполнения которых не нужно идти в спортзал или изнурять себя тяжелыми тренировками. Достаточно лишь несколько раз в неделю заниматься спортом в домашних условиях. Вот только несколько вариантов упражнений, которые помогут вашим ножкам блистать. Махи ногами

Для начала возьмите стул с высокой спинкой. Он понадобится вам в качестве опоры. Встаньте прямо, ноги вместе. Повернитесь боком к спинке стула, возьмитесь за неё рукой. Сначала выполните упражнений правой ногой. Сделайте мах в сторону, затем верните ногу в исходное положение. Теперь сделайте мах назад и поставьте ногу обратно. Повторите упражнение 15 раз. Затем можно перейти к левой ноге и сделать то же самое. Подъем ног из положения на боку

Для этого упражнения вам не потребуются дополнительные предметы. Единственное, что понадобится — коврик для йоги. Ложитесь на него. Перевернитесь на правый бок и сделайте упор на правую руку. Левой рукой упритесь в пол на уровне груди. Медленно начните поднимать левую ногу, когда почувствуете, что ваши мышцы напряглись, верните её в исходное положение. Повторите упражнение 15 раз, а затем сделайте то же самое с левой ногой. Ножницы лежа

Это упражнение также стоит выполнять, лежа на гимнастическом коврике. Однако на этот раз нужно будет лечь на спину. Руки выпрямите и положите вдоль тела. Втяните живот. Медленно поднимите ноги на 45 градусов. Если вам тяжело — можете держать их ближе к полу. Разводите ноги врозь и сводите вместе медленно, не делая резким движений. Старайтесь, чтобы при этом не сбивалось ваше дыхание. Сделайте несколько подходов по 15-20 упражнений. Приседание с прыжком

Теперь можете отложить в сторону коврик. Следующее упражнение нужно выполнять стоя. Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч. Следите, чтобы носки смотрели в стороны. Руки оставьте на бедрах. Медленно начинайте приседать. Когда ваши ноги образуют прямой угол, задержитесь в этом положении на несколько секунд. Затем подпрыгните вверх и вернитесь в исходное положение. Сделайте 2 подхода по 15 раз. Выпады

Ну и конечно не стоит забывать об одном из самых эффективных упражнений для стройности ног. Мы говорим о выпадах. Встаньте прямо, руки держите на поясе. Сделайте шаг вперед правой ногой, согните её под прямым углом. Не забывайте о том, что спину нужно держать прямо. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение с левой ногой. В целом, стоит делать по 2 подхода по 10-15 выпадов на каждую ногу. Уже через 2-3 недели регулярных занятий вы почувствуете небольшие изменения. Главное, не забывайте тренироваться несколько раз в неделю. Если будете все правильно делать, то скоро сможете демонстрировать всем свои подтянутые ноги.