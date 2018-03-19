Все о двадцать седьмой неделе беременности

Продолжается второй триместр беременности. 27-я акушерская неделя — это 25-я неделя от зачатия. Еще две недели, включая эту, и будет полных семь месяцев.

Размеры матки стремительно увеличиваются, высота стояния дна составляет примерно 25-29 см при одноплодной беременности (при многоплодной — от 30 см), а окружность живота равна 79-83 см.

Вес будущей мамы в идеале не должен увеличиться более чем на 7-8 кг.

Анализы и медицинские обследования

На 27-й неделе беременности женщина проходит осмотр у акушера-гинеколога раз в две недели. Накануне осмотра необходимо сдавать на анализ кровь и мочу. Так врач сможет контролировать наличие белка, а также уровень гемоглобина, сахара, эритроцитов, лейкоцитов.

Во время каждого осмотра доктор проверяет у беременной артериальное давление, а также при помощи сантиметровой ленты измеряет окружность живота, высоту стояния дна матки и прослушивает сердцебиение плода при помощи стетоскопа. Все эти данные, включая вес будущей мамы, заносят в медицинскую карту.

УЗИ Ультразвуковое исследование в рамках ведения беременности на этом сроке обычно не делают. Исключение относится к тем случаям, когда по результатам анализов, осмотра беременной и на основании ее жалоб врач принимает решение провести дополнительное исследование, чтобы исключить возможные патологические состояния.

Во время УЗИ врач оценивает расположение плода, его размеры и сердцебиение.

Большое значение имеет и состояние плаценты, а также количество и прозрачность околоплодных вод.

Скрининг

Пренатальный скрининг — это комплекс исследований, который позволяет выявить многие врожденные заболевания. Проводят его трижды за беременность, один раз в каждом триместре. В первом триместре скрининг назначают на сроке 11-13 недель, во втором триместре — на 16-20-й неделе, а в третьем триместре — обычно с 30-й по 36-ю неделю.

Соответственно, скрининг второго триместра при беременности на данном сроке уже позади, а очередь следующего настанет примерно через 3-4 недели.

Как выглядит ребенок

На этой неделе ребенок весит почти 900 г. В западных обзорах для будущих мам врачи любят сравнивать размеры будущего малыша с овощем или фруктом. Так вот, на сроке 27 недель плод весит как кочан цветной капусты. Длина тела малыша от темени до пяток около 35-36 см.

Уже в утробе матери у плода установился своеобразный режим дня: в определенные часы он спит и бодрствует.

Малыш открывает и закрывает глаза и даже сосет пальцы.

У ребенка очень активно развиваются структуры мозга.

Дыхательные органы плода почти сформированы, но недостаточно зрелы, поэтому если вдруг ребенок родится на этом сроке, для осуществления дыхательной функции ему потребуется специальное оборудование.

Иногда женщина замечает, что внутри живота совершаются какие-то слабые, но ритмичные движения — это малыш икает. Каждый такой эпизод обычно длится всего несколько минут, никакого дискомфорта ребенку это не доставляет, поэтому маме не стоит беспокоиться, наоборот, нужно расслабиться и наслаждаться легким щекотанием.

Подробнее о том, почему ребенок икает в утробе матери, читайте здесь.

Определение пола ребенка

Определить пол ребенка на 27-й неделе беременности пока возможно. Гениталии плода полностью сформированы, и на УЗИ довольно четко различимы половые губы у девочек, мошонка и половой член у мальчиков. Другое дело, что малыш может повернуться не самым удачным для «наблюдателей» боком, и тогда врачу не сразу удастся выяснить, какого пола плод. Тут нужно набраться терпения и подождать, пока он примет более удобное положение.

В дальнейшем ребенок будет все крупнее, а места в мамином животе все меньше, и разглядеть гениталии будет все сложнее.

Что происходит на 27-й неделе беременности: ощущения

Второй триместр подходит к концу, в организме по-прежнему происходят изменения, и женщина может отметить появление новых симптомов. Например, кроме боли в спине, будущую маму могут беспокоить судороги в икрах. Конечно, теперь на ноги приходится дополнительный вес, увеличивающаяся матка оказывает давление на вены, которые возвращают кровь от ног к сердцу, а также на нервные ткани, которые проходят через туловище и нижние конечности.

К сожалению, судороги будут повторяться все чаще по мере увеличения срока беременности.

Обычно они бывают ночью, но могут возникать в течение дня.

Когда появляется судорога, некоторое облегчение дает натяжение икры.

В момент судороги нужно выпрямить ногу, а затем аккуратно потянуть пятку и пальцы ног на себя. Иногда достаточно просто походить в течение нескольких минут или сделать массаж икр.

Боли в животе

Такие боли во время беременности могут быть связаны прежде всего с растущей маткой, из-за которой растягиваются мышцы, поддерживающие ее. Это временные дискомфортные ощущения, которые довольно быстро проходят.

Такого вида боли нужно отличать от болей, связанных с желудочно-кишечным трактом. Последние могут появиться при неправильном питании, когда будущая мама съела неподходящую пищу.

Например, ее может беспокоить вздутие живота, запор или, наоборот, расстройство желудка.

Избежать таких неприятных ощущений поможет элементарное соблюдение правил здорового питания во время беременности.

Но боли в области живота могут возникать и при тонусе матки.

Женщина чувствует, что живот становится твердым, как будто каменеет. В этой ситуации лучше не ждать, а сразу обратиться к врачу. Если угрозы преждевременных родов нет, будущей маме могут назначить препараты-спазмалитики, а также посоветовать больше отдыхать, не перенапрягаться и избегать любых стрессовых ситуаций.

Боли в пояснице

С болями в этой части тела знакомы почти все будущие мамы. Связаны они с тем, что смещается центр тяжести, а «носить» увеличившийся живот становится все сложнее.

Снять такие боли помогают специальные упражнения, которые включены в комплекс для беременных женщин. Запишитесь на такие занятия недалеко от дома или найдите видео в Интернете.

Большую роль играет также ношение удобной обуви. Главное — никаких высоких каблуков и зауженных мысов. Устойчивая, мягкая, комфортная обувь поможет избежать многих проблем в ближайшие 13-15 недель беременности.

Выделения

Нормальными считаются выделения прозрачного или беловатого цвета без запаха, также допускается слегка кислый запах.

Если появились водянистые выделения, от которых заметно промокает белье, нужно немедленно сообщить об этом врачу, поскольку так могут подтекать околоплодные воды. Если произошло сильное излияние, необходимо немедленно вызвать скорую. Отличить околоплодные воды от обычных выделений можно по цвету: первые имеют желтоватый оттенок.

Будущую маму должны насторожить выделения зеленоватого, коричневого, красноватого цвета.

Обязательно нужно сообщить врачу, если по консистенции выделения стали творожистыми, в виде хлопьев и приобрели неприятный запах. Это может быть симптомом молочницы (кандидоза), заболевания не столько опасного для мамы, сколько для плода. Оно требует быстрого лечения до наступления родов, поскольку во время прохождения через родовые пути ребенок может быть инфицирован.

Тошнота

Симптомы токсикоза остались позади, но могут проявиться еще в третьем триместре. Пока же женщину беспокоит не столько тошнота, сколько изжога. Причиной чаще всего является неправильное питание, скорректировав его, можно избежать неприятных ощущений.

Многоводие и маловодие

Амниотическая жидкость (околоплодные воды) необходимы плоду не только для свободного шевеления, они также защищают его от внешних воздействий, предотвращают сжатие пуповины между маткой и телом ребенка, важны для раскрытия матки в первом периоде родового процесса.

Для каждого срока беременности характерно определенное количество околоплодных вод, их индекс. Когда вод мало, врачи говорят о маловодии, когда чрезмерно много — о многоводии.

На 27-й неделе беременности количество амниотической жидкости в норме соответствует примерно 156 мм, возможные колебания — 85-245 мм, определяют его только по УЗИ.

Что можно и нельзя делать на 27-й неделе беременности

Хотя будущая мама и утратила былую подвижность, отказываться от прогулок перед сном нельзя. Такие променады улучшают циркуляцию крови, снабжают организм кислородом, а значит, служат профилактикой гипоксии плода.

Беременной женщине нельзя нервничать, наоборот, необходимо получать максимум положительных эмоций. В этот период вплоть до конца грудного вскармливания стоит отказаться от просмотра депрессивных фильмов и постановок, общения с людьми, которые нарушают спокойствие, вводят в депрессию.

Постарайтесь постепенно создавать вокруг себя обстановку, которая будет максимально комфортна для вас и малыша.

Избегайте шумных компаний и больших скоплений людей. Если выставка картин, то та, на которую ходит немного людей, если фильм, то не премьера, куда в очереди стоят толпы.

Так вы сбережете не только нервы, но и обезопасите себя от возможных вирусных инфекций, особенно в сезон простуд.

Что можно есть

Есть можно и нужно в свое удовольствие, но искать это удовольствие придется среди ограниченного списка продуктов. Проще сказать, чего нельзя: жирное, соленое, жареное, копченое, мучное, консервированное. Вам покажется, что ничего нельзя, но на самом деле открывается новый список, в котором много полезных продуктов: овощи, фрукты, зелень, зерновой хлеб, мясо, допускается немного горького шоколада, пастилы.

Ограничения эти временны, зато вы будете чувствовать себя относительно легко (насколько это возможно на данном сроке и далее) и, главное, сможете избежать таких проблем, как запор и связанного с ним геморроя.

Витамины

Витаминно-минеральные препараты беременная женщина получает по рекомендации врача, наблюдающего беременность.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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