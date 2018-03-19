Сахар для увлажнения кожи — как это возможно?

Рассказываем про средства, которые помогут вам сделать кожу увлажненной и сияющей при помощи сахара.

Новая линейка средств Hydra Sparkling Givenchy с уникальным составом демонстрирует wow-эффект с одного-два применения. Весь секрет в уникальном комплексе Sparkling Water Complex из сахара и производных аминокислот, которые, словно магнитом, притягивают влагу в эпидермис, в результате чего кожа остается увлажненной, а цвет лица становится сияющим. Влага перемещается внутри кожи как газировка в стакане, что придает ей дополнительный тонус и эластичность.

Интенсивная увлажняющая сыворотка для сияния кожи

У средства приятная гелевая текстура, оно окутывает кожу легким слоем, но не создает эффект жирной пленки. Его комфортно использовать как базу под дневной крем. Кроме того, средство дополнительно увлажняет и насыщает кислородом — за это в составе отвечают экстракт настурции и дрожжей.

Увлажняющий крем-гель для сияния кожи

Средство понравится тем, кто страдает от сухости кожи в разные сезоны. Текстура похожа на легкое желе (не будет травмировать даже раздраженную кожу). При нанесении, желе как будто тает на лице и делает кожу мягкой, как бархат. Крем-гель станет настоящим спасением и для обладательниц тонкой кожи — экстракт семейства женьшеня делает ее более плотной.

Увлажняющий лосьон для сияния кожи

Новое средство увлажнит кожу на первом этапе подготовки к нанесению крема. Оно помогает порам раскрыться и лучше впитать полезные компоненты. А легкая текстура с пузырьками подарит заряд бодрости и свежести на весь день!