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Сахар для увлажнения кожи — как это возможно?
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Сахар для увлажнения кожи — как это возможно? 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Рассказываем про средства, которые помогут вам сделать кожу увлажненной и сияющей при помощи сахара.
Новая линейка средств Hydra Sparkling Givenchy с уникальным составом демонстрирует wow-эффект с одного-два применения. Весь секрет в уникальном комплексе Sparkling Water Complex из сахара и производных аминокислот, которые, словно магнитом, притягивают влагу в эпидермис, в результате чего кожа остается увлажненной, а цвет лица становится сияющим. Влага перемещается внутри кожи как газировка в стакане, что придает ей дополнительный тонус и эластичность.
Интенсивная увлажняющая сыворотка для сияния кожи
У средства приятная гелевая текстура, оно окутывает кожу легким слоем, но не создает эффект жирной пленки. Его комфортно использовать как базу под дневной крем. Кроме того, средство дополнительно увлажняет и насыщает кислородом — за это в составе отвечают экстракт настурции и дрожжей.
Увлажняющий крем-гель для сияния кожи
Средство понравится тем, кто страдает от сухости кожи в разные сезоны. Текстура похожа на легкое желе (не будет травмировать даже раздраженную кожу). При нанесении, желе как будто тает на лице и делает кожу мягкой, как бархат. Крем-гель станет настоящим спасением и для обладательниц тонкой кожи — экстракт семейства женьшеня делает ее более плотной.
Увлажняющий лосьон для сияния кожи
Новое средство увлажнит кожу на первом этапе подготовки к нанесению крема. Оно помогает порам раскрыться и лучше впитать полезные компоненты. А легкая текстура с пузырьками подарит заряд бодрости и свежести на весь день!
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