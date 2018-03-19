Пластыри для похудения: разбираем все «за» и «против»

Портал overtime.life разобрался, за счет чего достигается эффект, и как не впасть в уныние от бесконечных попыток сбросить лишний вес.

Принцип действия пластырей для похудения

Суть действия пластырей всех производителей примерно одинакова: активные вещества, которые содержатся в пропитке, при нагревании от тепла тела размягчаются и поступают через поры кожи в кровь, усиливают кровообращение и лимфоток, что положительно сказывается на метаболизме. Активными веществами бывают красный перец, кофеин, горький апельсин, плющ и различные травы.

Простые правила применения пластырей

Правило №1 Если у вас более 5 лишних килограммов, никакие пластыри не помогут.

Здесь все однозначно. Дело в том, что содержащиеся в пластыре микроэлементы справляются только с внешними жирами, которые откладываются на коже. С жирами, обволакивающими внутренние органы, они не справятся.

Поэтому применять пластыри для похудения эффективно в случаях, если вы желаете сбросить несколько сантиметров с самых проблемных зон.

Правило №2 Пластыри или патчи могут дать эффект только в комплексе с тренировками и диетой. И это самое главное!

Надо помнить: трансдермальные препараты (то есть проникающие через кожу) — это помощники в похудении.

Но они только усиливают эффект от тренировок и соблюдения правильного режима питания, но не способны в одиночку добиться снижения веса.

Правило № 3 Третье правило гласит, что эффект наступает, если использовать пластыри курсом от одного месяца. А для закрепления результата курс необходимо повторить 2-3 раза на протяжении года.

С основными правилами мы ознакомились. Теперь поговорим о практическом применении пластырей. Как, куда и насколько клеить пластырь?

Инструкция по применению пластырей для похудения

Вне зависимости от того, продукцию какого бренда вы выберите, патчи применяются по такой схеме:

Определите зону, куда клеить пластырь. Выберите вашу проблемную область. При этом обратите внимание на общую схему, где изображено, на какие зоны его можно наклеить.

Держите пластырь от 30 минут до суток. Это зависит от конкретной марки. Читайте и соблюдайте инструкцию.

По истечении указанного срока снимите пластырь. Внимательно осмотрите кожу — есть ли на ней покраснения, шелушения и прочие неприятности. Если есть — смажьте область кремом.

Ну и напоследок приклеиваем новый патч — но уже в 2-3 см от предыдущего места приклеивания.

О производителях и ассортименте

В магазинах представлено много китайских, корейских, а также американских и европейских пластырей. Каждое средство имеет особый состав, но, как правило, они состоят из растительных компонентов, которые давно используются в нетрадиционной восточной медицине для активизации обменных веществ и интенсивного сжигания жира.

Так, пластырь марки Soso Slimming Patch предназначен для расщепления жировой прослойки, вывода лишней жидкости и усиления кровотока. Активным веществом пластыря является корень фиалки, полынь и перец. За счет этого можно ускорить похудение в бедрах и талии.

Другая не менее популярная марка — Lusero, от итальянского производителя. Они применяются и для живота, и для бедер, и для ягодиц. В состав активного вещества входят экстракт фукуса и китайская камелия.

А пластыри Slim Patch от американской компании Beauty Style помогают худеть во сне. Дело в том, что пластины наносятся на проблемную зону перед сном, который должен длиться 8 часов, а утром снимаются.

Кому противопоказано ношение пластырей

беременным и кормящим грудью женщинам;

детям до 14 лет;

лицам с кожными заболеваниями;

лицам, болеющим сахарным диабетом, почечной недостаточностью;

лицам с опасными новообразованиями и опухолями.

Получается, что по своему действию пластыри и правда могут помочь похудеть. Тогда почему же так много отрицательных отзывов на данный препарат?

Мы обратились к фитнес-тренеру СК «Ринг 21 век» Анне Ивановой

«Производители пластырей для похудения обещают избавить от жира в проблемных местах, уничтожить целлюлит. Но действующие компоненты не способны проникать в кровь через кожу в достаточных концентрациях.

При помощи пластырей для похудения и различных других чудо-таблеток невозможно снизить вес.

Лучше запишитесь на занятия в фитнес-клуб, измените питание или для начала уменьшите порции! Конечно, вы не похудеете за неделю-месяц, как указано на волшебном средстве, зато результат будет 100%, пусть и придется немного подождать».

Но есть и другое мнение:

«Я с трудом верю в чудодейственную силу пластырей для похудения. Глупо надеяться, что он способен убрать живот и бедра, если ты сама ничего не делаешь. Но он служит хорошим стимулом, работает эффект самовнушения, как мне кажется. Не буду утверждать что мега-круто похудела.

Но пластырь заметно снижает тягу к перекусам, а значит и животик постепенно уйдет, тем более, что я включила физические нагрузки».

Overtime.life считает, что все случаи индивидуальны. Основное средство борьбы с лишним весом — это физические нагрузки и сбалансированное питание. А в остальном — эксперименты без риска для здоровья только приветствуются. Кто знает, к каким результатам они приведут.

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Весна наступила, и невольно возникают мысли об изменении своей жизни. А самый действенный метод — начать с внешних изменений. Например, обрести стройную фигуру. И конечно, очень хочется найти помощников в этом деле. На рынке уже давно появились пластыри для похудения, но их эффективность вызывает сомнения — о них пишут слишком противоречивые отзывы.

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