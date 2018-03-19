Весна без неприятных сюрпризов: что нужно знать о профилактике простуд весной

Мы так ждали этого долгой зимой! Но еще весна ― время традиционного всплеска заболеваемости простудами, а точнее, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Симптомы ОРВИ, такие, как кашель, насморк, головная, мышечная боль и боль в горле, обильное слезотечение, слабость и повышение температуры тела способны серьезно нарушить наши оптимистичные весенние планы. Почему так происходит и как с этим можно эффективно бороться?

Откуда простуда?

Зимний морозный воздух противодействует распространению болезнетворных вирусов. Весной морозы отступают, повышается температура воздуха, растет его влажность ― так формируются условия, которые оптимальны для размножения и распространения вирусов. Это основной, но не единственный фактор, который влияет на рост заболеваемости простудами в весенний сезон. Дополнительно «помогает» распространению ОРВИ сезонный авитаминоз ― так как зимой, даже покупая фрукты и овощи, мы получаем с ними в 2—3 раза меньше полезных витаминов и микроэлементов, чем летом или осенью, в период сбора нового урожая. Недостаток витаминов и солнечного света (а значит, и витамина D) ослабляют иммунную систему человека, которой становится очень сложно эффективно противодействовать атакам болезнетворных микроорганизмов. И, наконец, нельзя забывать о свойственном человеку нетерпении ― едва завидев солнце, он готов сразу же снять шарф, шапку, свитер, теплую верхнюю одежду, не давая организму времени перенастроиться на новый температурный режим.

Что делать: соблюдайте правила гигиены

Простые правила гигиены помогут заметно снизить риск весенних простуд и для взрослых, и для детей. Не забывайте мыть руки, возвращаясь домой с улицы, а также перед едой. Если такой возможности по какой-либо причине нет, пользуйтесь антибактериальными жидкостями или влажными антибактериальными салфетками. Проветривайте помещение 2—3 раза в день, не допуская при этом сквозняков; не реже раза в 2—3 дня проводите дома влажную уборку, механически «сметая» болезнетворные микроорганизмы. Эти правила элементарны, всем известны, но далеко не всегда выполняются. И совершенно напрасно!

Что делать: одевайтесь по погоде

Для весны, особенно ранней, характерны большие перепады температур. Ночью еще может наблюдаться вполне серьезный минус, днем же господствуют плюсовые температуры, а солнце начинает по-настоящему греть. В период таких перепадов очень легко подхватить простуду просто из-за неправильного подбора одежды. Весной важно, чтобы одежда была многослойной ― такой, чтобы один слой днем можно было бы снять (например, кардиган или джемпер, надетые поверх рубашки), чтобы не перегреваться, а вечером надеть, чтобы чувствовать себя комфортно и не замерзать.

Что делать: питайтесь правильно

Вы уже знаете, что одна из причин весенних простуд ― недостаток витаминов. Чтобы восполнить его, важно питаться правильно, заменяя фастфуд и консервированные продукты свежими, или же (весной это даже рациональнее) продуктами быстрой шоковой заморозки, сохраняющей витамины и питательные вещества. Так, компот из замороженных фруктов и ягод или же из сухофруктов весной будет полезнее, чем такой же компот из пролежавших всю зиму яблок. Важно также вводить в рацион кисломолочные продукты для регуляции микрофлоры кишечника ― важного звена иммунной системы ― первую свежую зелень, а также достаточное количество белков, жиров и углеводов. Даже если вы то и дело сидите на диетах, например, для борьбы с лишним весом, помните, что весна ― самый неподходящий сезон для диет. Это время для полноценного питания!

Что делать: помогайте иммунитету

Весной иммунитету, как никогда, важна помощь извне, чтобы защититься от вирусов и не допустить развития ОРВИ. Оказать такую помощь может современный семейный противовирусный препарат Цитовир-3. Он не пытается бороться с каждым вирусом в отдельности (ведь их разновидностей сегодня известно уже более 200, и число продолжает расти), а усиливает иммунный ответ организма на любое вирусное вторжение. Это средство активизирует выработку иммуноглобулинов А ― они не дают вирусам проникать вглубь тканей нашего организма ― и интерферонов, которые противодействуют размножению вирусов и сокращают их жизненный цикл. Цитовир-3 предназначен и для лечения, и для профилактики простуд у взрослых и детей с 6 лет, а особая детская форма препарата рассчитана на применение у детей начиная с 1 года. Всего 4 дня приема Цитовира-3 (это стандартный профилактический или лечебный курс) помогает снизить вероятность стать жертвой ОРВИ на месяц; через 3—4 недели при необходимости профилактический курс приема можно повторить.

Итого

Правильное, богатое витаминами и полезными бактериями питание; соблюдение элементарных гигиенических норм; разумно подобранная одежда и профилактический прием Цитовира-3 ― вот то, что вы можете противопоставить весенним простудам. И пусть весна дарит всем нам только приятные сюрпризы!

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