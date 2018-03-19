Рианна села на жёсткую диету

Последний год пышные формы поп-дивы обсуждает вся планета. Не для кого не секрет, что Рианна поправилась на пятнадцать килограммов и последние снимки звезды, настораживали поклонников, которые привыкли видеть любимицу худой, спортивной и подтянутой.

С не давних пор это поняла и сама певица. Как сообщили источники приближенные к звезде Ри-Ри села не жесткую диету, что к летнему сезону сбросить десять килограммов. В рацион звезды теперь входят исключительно овощи, фрукты, мюсли и морепродукты. Поп-дива категорически отказалась от фаст-фуда, чипсов и любимых десертов.

Кстати, на свежих снимках Рианны в инстаграм результат уже очевиден. Лицо стало худей, фигура миниатюрней.