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Рианна села на жёсткую диету
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Рианна села на жёсткую диету 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Последний год пышные формы поп-дивы обсуждает вся планета. Не для кого не секрет, что Рианна поправилась на пятнадцать килограммов и последние снимки звезды, настораживали поклонников, которые привыкли видеть любимицу худой, спортивной и подтянутой.
С не давних пор это поняла и сама певица. Как сообщили источники приближенные к звезде Ри-Ри села не жесткую диету, что к летнему сезону сбросить десять килограммов. В рацион звезды теперь входят исключительно овощи, фрукты, мюсли и морепродукты. Поп-дива категорически отказалась от фаст-фуда, чипсов и любимых десертов.
Кстати, на свежих снимках Рианны в инстаграм результат уже очевиден. Лицо стало худей, фигура миниатюрней.
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