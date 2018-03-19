Диета 5:2 помогает быстрее худеть и даже защитить сердце

Придерживающиеся режима питания 5:2 люди теряют вес быстрее и даже могут иметь более здоровое сердце. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании. Выбравшие себе диету 5:2 люди теряют вес быстрее и являются более здоровыми, по сравнению с теми, кто придерживается более традиционного диетического плана. Напомним, что диета 5:2 заключается в необходимости 5 дней в неделю придерживаться обычного питания без особых ограничений, а два дня потреблять не более 600 калорий в сутки. Это отличает ее от традиционных диет, в которых никакие поблажки вообще не предусмотрены. Исследование показало, что поклонники диеты 5:2 могли в течении двух месяцев терять, по меньшей мере, 5% от задуманного, при этом наслаждаясь такими важными для здоровья показателями, как пониженное артериальное давление и улучшенная способность очищать жир из системы. Выводы исследования свидетельствуют о том, что подобного рода диета обеспечивает более значительное долгосрочное воздействие на здоровье сердца. В среднем, сторонники диета 5:2 достигали показателей похудения на уровне в 5% от задуманного в течение всего 59 дней, в то время, как остальным диетерам на это требовалось 73 дня. Исследователи из Университета Суррея также выяснили, что люди из первой группы быстрее очищались от жира, полученного от разных продуктов питания. Впрочем, исследование показало, что диета 5:2 не подходит для всех без исключения, а успех любой диеты зависит от того, способен ли человек придерживаться этого режима питания в долгосрочной перспективе. Однако для тех, кто всё-таки оказывался подготовленным к данной диете, она обеспечивала очень неплохие результаты не только в деле избавления от лишнего веса, но и в профилактике сердечно-сосудистых болезней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)