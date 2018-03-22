Ученые научились бороться с ожирением с помощью заморозки блуждающего нерва

Несмотря на то, что сегодня существует огромное количество способов борьбы с ожирением, оно до сих пор остается проблемой глобального значения. Доктор медицинских наук, сотрудник Медицинской школы Университета Эмори Дэвид Пролого (David Prologo) и его коллеги решили облегчить жизнь тучных людей и провели процедуру, которая помогла им безопасно и эффективно избавиться от лишнего веса.

В эксперименте приняли участие 10 испытуемых с индексом массы тела (ИМТ) от 30 до 37, то есть с ожирением первой и второй степени. Во время процедуры радиологи вставляли иглу в спину пациента и, руководствуясь изображением на компьютерном томографе, вводили криогенный газ аргон в задний ствол блуждающего нерва в области кардии. Благородный газ аргон благодаря своим инертным свойствам и низкой стоимости широко применяется в промышленности, быту и все чаще — в медицине. А блуждающий нерв, расположенный у основания пищевода, является частью одного из нескольких механизмов, которые «говорят» мозгу, что желудок пуст.

Специалисты наблюдали за участниками в течение 90 дней после эксперимента. Все добровольцы сообщали об уменьшении аппетита, улучшении самочувствия и никто из них не испытывал осложнений или побочных эффектов. Общая средняя потеря веса составила 3,6% от первоначальной массы тела, а среднее снижение ИМТ достигло 14%.

«Согласно научной литературе, большинство программ по снижению веса не дает желаемого эффекта, особенно если они связаны с уменьшением количества потребляемой пищи, — говорит Пролого. — Когда желудок пуст, наш организм переключается на «режим выживания» и мы готовы съесть все, что попадается на глаза. Заморозка блуждающего нерва не подавляет эту естественную биологическую реакцию, но снижает силу мозгового сигнала, отвечающего за голод, поэтому мы надеемся, что наша разработка действительно принесет людям пользу».

В статье, опубликованной в журнале Общества интервенционной радиологи, говорится о том, что результаты первого испытания нуждаются в подтверждении, так как оно было ограничено небольшой выборкой и непродолжительным наблюдением за пациентами. В настоящее время ученые набирают новую группу людей, чтобы не только убедиться в эффективности метода, но и проверить его на «долговечность».

Ранее, напомним, ученые доказали, что главная причина ожирения лежит в эпигенетическом наследовании.